https://sputnik-georgia.ru/20220822/gruzinskaya-oppozitsiya-dopustila-sereznye-oshibki--mnenie-vitse-spikera-parlamenta-269677708.html

Грузинская оппозиция допустила серьезные ошибки – мнение вице-спикера парламента

Грузинская оппозиция допустила серьезные ошибки – мнение вице-спикера парламента

Оппозиция решила добиться преимущества революционным путем и несколько раз у них это не получилась, считает вице-спикер 22.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-22T18:46+0400

2022-08-22T18:46+0400

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Оппозиционные партии допустили серьезные ошибки, заявив о планах развития революционного сценария в стране, считает вице-спикер парламента Грузии, депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Георгий Вольский.Ранее лидеры нескольких оппозиционных партий заявили, что планируют объявить неповиновение властям. Более того, лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе сказал, что он и его единомышленники "готовы пойти на многое, в том числе на захват зданий".По его словам, оппозиционные партии уже не могут отступить и не учитывают ни общественность, ни безопасность страны."Они не могут отказаться от революционного сценария. Была анонсирована горячая весна и осень, наверно, будет и зима. Однако это то, что не нужно стране. Не только не нужно, но для нас стабильность и безопасность жизненно важны. А эти люди противостоят тому, что нужно стране, – миру и стабильности", - подчеркнул Вольский.Каладзе заявил о готовности сделать все ради мира в Грузии >>Осенью о проведении акций заявили самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" и общественная организация "Сирцхвилиа". Причиной акций являются претензии к власти по работе над выполнением условий получения статуса кандидата в ЕС.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.

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грузия, новости, политика, парламент грузии, единое нацдвижение, георгий вольский