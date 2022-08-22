https://sputnik-georgia.ru/20220822/gruziya-vedet-peregovory-s-kazakhstanom-po-privlecheniyu-tranzitnykh-gruzov-269675220.html

Грузия ведет переговоры с Казахстаном по привлечению транзитных грузов

Грузия ведет переговоры с Казахстаном по привлечению транзитных грузов

Завтра в Тбилиси пройдет встреча глав транспортных ведомств Грузии, Азербайджана и Турции 22.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-22T17:32+0400

2022-08-22T17:32+0400

2022-08-22T17:32+0400

грузия

новости

экономика

казахстан

азербайджан

леван давиташвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/16/249046449_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_ea3b4576aae5098bfe6115913ab1d990.jpg

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Грузинские власти ведут интенсивные переговоры с Казахстаном об увеличении объема грузоперевозок через Транскаспийский международный транспортный коридор, заявил глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства.Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.По словам Давиташвили, об интенсивности процесса говорят государственные визиты премьер-министра Грузии и министров как в Казахстан, так в Узбекистан и Туркменистан.Как отметил глава Минэкономики, на техническом уровне во время визитов главы правительства, а также на экономических форумах стороны прошли технические вопросы. Кроме того, завтра в Тбилиси пройдет встреча глав транспортных ведомств Грузии, Азербайджана и Турции.Казахстан намерен увеличить перевозку грузов через Южный Кавказ >>"Завтра у нас пройдет встреча, в которой примут участие министры транспорта Азербайджана и Турции, где речь будет идти об увеличении транзитных возможностей, о увеличении конкурентоспособности коридора. Для того, чтобы мы не только привлекли новые грузы, в том числе нефть, нефтепродукты, но смогли, исходя из интересов Грузии, закрепить в коридоре эти грузы на долгое время", - сказал Давиташвили.По его словам, решение этого вопроса займет не один день и многое зависит от решения международных консорциумов.Кроме того, по словам Давиташвили, важно, насколько синхронно будут сотрудничать между собой страны, которые входят в Транскаспийский коридор.

казахстан

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, казахстан, азербайджан, леван давиташвили