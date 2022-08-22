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Грузия ведет переговоры с Казахстаном по привлечению транзитных грузов
Грузия ведет переговоры с Казахстаном по привлечению транзитных грузов
Завтра в Тбилиси пройдет встреча глав транспортных ведомств Грузии, Азербайджана и Турции 22.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-22T17:32+0400
2022-08-22T17:32+0400
2022-08-22T17:32+0400
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Грузинские власти ведут интенсивные переговоры с Казахстаном об увеличении объема грузоперевозок через Транскаспийский международный транспортный коридор, заявил глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства.Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.По словам Давиташвили, об интенсивности процесса говорят государственные визиты премьер-министра Грузии и министров как в Казахстан, так в Узбекистан и Туркменистан.Как отметил глава Минэкономики, на техническом уровне во время визитов главы правительства, а также на экономических форумах стороны прошли технические вопросы. Кроме того, завтра в Тбилиси пройдет встреча глав транспортных ведомств Грузии, Азербайджана и Турции.Казахстан намерен увеличить перевозку грузов через Южный Кавказ >>"Завтра у нас пройдет встреча, в которой примут участие министры транспорта Азербайджана и Турции, где речь будет идти об увеличении транзитных возможностей, о увеличении конкурентоспособности коридора. Для того, чтобы мы не только привлекли новые грузы, в том числе нефть, нефтепродукты, но смогли, исходя из интересов Грузии, закрепить в коридоре эти грузы на долгое время", - сказал Давиташвили.По его словам, решение этого вопроса займет не один день и многое зависит от решения международных консорциумов.Кроме того, по словам Давиташвили, важно, насколько синхронно будут сотрудничать между собой страны, которые входят в Транскаспийский коридор.
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грузия, новости, экономика, казахстан, азербайджан, леван давиташвили
грузия, новости, экономика, казахстан, азербайджан, леван давиташвили
Грузия ведет переговоры с Казахстаном по привлечению транзитных грузов
Завтра в Тбилиси пройдет встреча глав транспортных ведомств Грузии, Азербайджана и Турции
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Грузинские власти ведут интенсивные переговоры с Казахстаном об увеличении объема грузоперевозок через Транскаспийский международный транспортный коридор, заявил глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства.
Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.
"Что касается привлечения дополнительных транзитных потоков из Казахстана в Грузию по так называемому "Транскаспийскому коридору", то министерство и правительство в целом ведут интенсивную работу в этом направлении", - заявил Давиташвили.
По словам Давиташвили, об интенсивности процесса говорят государственные визиты премьер-министра Грузии и министров как в Казахстан, так в Узбекистан и Туркменистан.
Как отметил глава Минэкономики, на техническом уровне во время визитов главы правительства, а также на экономических форумах стороны прошли технические вопросы. Кроме того, завтра в Тбилиси пройдет встреча глав транспортных ведомств Грузии, Азербайджана и Турции.
"Завтра у нас пройдет встреча, в которой примут участие министры транспорта Азербайджана и Турции, где речь будет идти об увеличении транзитных возможностей, о увеличении конкурентоспособности коридора. Для того, чтобы мы не только привлекли новые грузы, в том числе нефть, нефтепродукты, но смогли, исходя из интересов Грузии, закрепить в коридоре эти грузы на долгое время", - сказал Давиташвили.
По его словам, решение этого вопроса займет не один день и многое зависит от решения международных консорциумов.
Кроме того, по словам Давиташвили, важно, насколько синхронно будут сотрудничать между собой страны, которые входят в Транскаспийский коридор.