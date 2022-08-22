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Перед сезоном охоты на перелетных птиц в Грузии усиливают борьбу с браконьерами
Перед сезоном охоты на перелетных птиц в Грузии усиливают борьбу с браконьерами
Если ущерб от незаконной охоты превышает две тысячи лари (около 680 долларов), то лицо может быть привлечено к уголовной ответственности 22.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-22T23:14+0400
2022-08-22T23:14+0400
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Сотрудники Департамента природоохранного надзора Грузии за шесть месяцев 2022 года зафиксировали 96 случаев незаконной охоты, заявила начальник службы контроля за биоразнообразием департамента Майя Чхобадзе.По ее словам, в Грузии разрешена спортивно-любительская охота и запрещена массовая."Санкции достаточно жесткие и, к сожалению, ужесточаются, потому что это один из рычагов профилактики. Основная функция работы отдела – не допускать нарушений, поэтому ужесточение санкций служит и профилактике", - рассказала Чхобадзе.По ее словам, если ущерб превышает две тысячи лари (около 680 долларов), то лицо может быть привлечено к уголовной ответственности.Сезон охоты откроется в Грузии в конце августа >>Что касается конфискации охотничьего оружия у нарушителей, то его изымают только в том случае, если оно не зарегистрировано в МВД. Если оружие зарегистрировано и у владельца просто нет при себе документа, то в этом случае оно будет временно конфисковано судом.Кроме того, нарушителя могут лишить права охотиться.В ведомстве поясняют, что мониторинг за нарушителями активизируется одновременно с открытием сезона охоты на перелетных птиц 27 августа.
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грузия, новости, общество
Перед сезоном охоты на перелетных птиц в Грузии усиливают борьбу с браконьерами
23:14 22.08.2022 (обновлено: 23:31 22.08.2022)
Если ущерб от незаконной охоты превышает две тысячи лари (около 680 долларов), то лицо может быть привлечено к уголовной ответственности
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Сотрудники Департамента природоохранного надзора Грузии за шесть месяцев 2022 года зафиксировали 96 случаев незаконной охоты, заявила начальник службы контроля за биоразнообразием департамента Майя Чхобадзе.
"Требования - не охотиться в запрещенных местах. Это запретные зоны, административная граница города, национальные парки, заповедники и территории, находящиеся в ведении агентства по охране природы. Всего за шесть месяцев было зафиксировано 96 случаев незаконной охоты", - рассказала Чхобадзе.
По ее словам, в Грузии разрешена спортивно-любительская охота и запрещена массовая.
"Санкции достаточно жесткие и, к сожалению, ужесточаются, потому что это один из рычагов профилактики. Основная функция работы отдела – не допускать нарушений, поэтому ужесточение санкций служит и профилактике", - рассказала Чхобадзе.
По ее словам, если ущерб превышает две тысячи лари (около 680 долларов), то лицо может быть привлечено к уголовной ответственности.
Что касается конфискации охотничьего оружия у нарушителей, то его изымают только в том случае, если оно не зарегистрировано в МВД. Если оружие зарегистрировано и у владельца просто нет при себе документа, то в этом случае оно будет временно конфисковано судом.
Кроме того, нарушителя могут лишить права охотиться.
В ведомстве поясняют, что мониторинг за нарушителями активизируется одновременно с открытием сезона охоты на перелетных птиц 27 августа.