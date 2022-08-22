https://sputnik-georgia.ru/20220822/v-tbilisi-menyaetsya-skhema-dvizheniya-transporta-269684114.html

В Тбилиси меняется схема движения транспорта

В Тбилиси меняется схема движения транспорта

Ограничения не затронут общественный транспорт, который будет ездить по установленной схеме 22.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-22T22:20+0400

2022-08-22T22:20+0400

2022-08-22T22:39+0400

грузия

новости

общество

мэрия тбилиси

баскетбол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/1b/268933533_0:90:3323:1959_1920x0_80_0_0_dadeaa6c105117e600a891aed936db7e.jpg

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Схема движения автотранспорта на Университетской улице в Тбилиси изменится в связи с проведением отборочного матча чемпионата мира по баскетболу и матчей чемпионата Европы, говорится в сообщении столичной мэрии.В частности, движение на Университетской улице станет односторонним 24 августа с 14:00 до 22:00 по местному времени, а 1 сентября с 11:00 до 00:00.Кроме того, аналогичное ограничение будет действовать 3 сентября с 11:00 до 4 сентября 00:00, а также 6 сентября с 11:00 до 7 сентября 00:00. В указанный отрезок времени транспорт будет передвигаться только в одностороннем порядке.Машины смогут ездить от улицы Политковской в направлении улицы Тамарашвили, а от улицы Тамарашвили поворот в сторону Университетской улицы будет ограничен.Сборная Грузии по баскетболу уступила в последнем тест-матче перед отбором на ЧМ >>От улицы Тамарашвили в направлении Университетской улицы водители смогут передвигаться через проспект Важа-Пшавела и улицу Сандро Эули.От Университетской улицы можно будет передвигаться в направлении улицы Данелия, а от улицы Данелия автомобили будут ездить только в сторону улицы Тамарашвили.Указанные ограничения не затронут общественный транспорт, который будет ездить по установленной схеме.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, мэрия тбилиси, баскетбол