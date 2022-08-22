https://sputnik-georgia.ru/20220822/v-tbilisi-menyaetsya-skhema-dvizheniya-transporta-269684114.html
В Тбилиси меняется схема движения транспорта
В Тбилиси меняется схема движения транспорта
Ограничения не затронут общественный транспорт, который будет ездить по установленной схеме 22.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-22T22:20+0400
2022-08-22T22:20+0400
2022-08-22T22:39+0400
грузия
новости
общество
мэрия тбилиси
баскетбол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/1b/268933533_0:90:3323:1959_1920x0_80_0_0_dadeaa6c105117e600a891aed936db7e.jpg
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Схема движения автотранспорта на Университетской улице в Тбилиси изменится в связи с проведением отборочного матча чемпионата мира по баскетболу и матчей чемпионата Европы, говорится в сообщении столичной мэрии.В частности, движение на Университетской улице станет односторонним 24 августа с 14:00 до 22:00 по местному времени, а 1 сентября с 11:00 до 00:00.Кроме того, аналогичное ограничение будет действовать 3 сентября с 11:00 до 4 сентября 00:00, а также 6 сентября с 11:00 до 7 сентября 00:00. В указанный отрезок времени транспорт будет передвигаться только в одностороннем порядке.Машины смогут ездить от улицы Политковской в направлении улицы Тамарашвили, а от улицы Тамарашвили поворот в сторону Университетской улицы будет ограничен.Сборная Грузии по баскетболу уступила в последнем тест-матче перед отбором на ЧМ >>От улицы Тамарашвили в направлении Университетской улицы водители смогут передвигаться через проспект Важа-Пшавела и улицу Сандро Эули.От Университетской улицы можно будет передвигаться в направлении улицы Данелия, а от улицы Данелия автомобили будут ездить только в сторону улицы Тамарашвили.Указанные ограничения не затронут общественный транспорт, который будет ездить по установленной схеме.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/1b/268933533_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_a19ad8a5f7de155169a322a864f05737.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, мэрия тбилиси, баскетбол
грузия, новости, общество, мэрия тбилиси, баскетбол
В Тбилиси меняется схема движения транспорта
22:20 22.08.2022 (обновлено: 22:39 22.08.2022)
Ограничения не затронут общественный транспорт, который будет ездить по установленной схеме
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Схема движения автотранспорта на Университетской улице в Тбилиси изменится в связи с проведением отборочного матча чемпионата мира по баскетболу и матчей чемпионата Европы, говорится в сообщении столичной мэрии.
В частности, движение на Университетской улице станет односторонним 24 августа с 14:00 до 22:00 по местному времени, а 1 сентября с 11:00 до 00:00.
Кроме того, аналогичное ограничение будет действовать 3 сентября с 11:00 до 4 сентября 00:00, а также 6 сентября с 11:00 до 7 сентября 00:00. В указанный отрезок времени транспорт будет передвигаться только в одностороннем порядке.
Машины смогут ездить от улицы Политковской в направлении улицы Тамарашвили, а от улицы Тамарашвили поворот в сторону Университетской улицы будет ограничен.
От улицы Тамарашвили в направлении Университетской улицы водители смогут передвигаться через проспект Важа-Пшавела и улицу Сандро Эули.
От Университетской улицы можно будет передвигаться в направлении улицы Данелия, а от улицы Данелия автомобили будут ездить только в сторону улицы Тамарашвили.
Указанные ограничения не затронут общественный транспорт, который будет ездить по установленной схеме.