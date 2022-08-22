https://sputnik-georgia.ru/20220822/v-tbilisi-polosy-dlya-obschestvennogo-transporta-poyavilis-esche-na-odnom-prospekte-269669470.html
В Тбилиси полосы для общественного транспорта появились еще на одном проспекте
В Тбилиси полосы для общественного транспорта появились еще на одном проспекте
В рамках проекта восстановления дороги были полностью обновлены дорожные знаки, регулируемые светофорами пешеходные переходы и разделительные островки 22.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-22T15:18+0400
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Городские службы завершили работу по восстановлению дороги на одном из центральных проспектов Тбилиси – Тамар Мепе, где выделили полосы для общественного транспорта (Bus Lane), сообщает пресс-служба мэрии столицы.На проспекте Тамар Мепе с 15 июля было частично ограничено движение транспортных средств из-за проводимых мэрией работ. Работы включали в себя ремонт дороги на пересечении проспекта Тамар Мепе и проспекта Давида Агмашенебели, модернизацию имеющихся островков безопасности и тротуаров, а также выделение полос, предназначенных для общественного транспорта.В рамках проекта восстановления дороги были полностью обновлены дорожные знаки, регулируемые светофорами пешеходные переходы и разделительные островки."Проспект Тамар Мепе был одной из самых сложных развязок для общественного транспорта. Соответственно, с указанным решением эта проблема будет полностью решена", – сказал Каха Каладзе.По словам мэра, полосы для общественного транспорта после изучения будут выделены на всех улицах, где это необходимо, для максимально комфортного передвижения горожан.Еще на одном проспекте в центре Тбилиси вводятся ограничения для автотранспорта >>Кроме того, на участке установлена система орошения и ведутся работы по озеленению. Территория полностью приспособлена для людей с ограниченными возможностями.Целью проекта мэрии по выделению полос является создание условий для комфортной поездки пассажиров и предоставление приоритета движению общественного транспорта.
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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси
В Тбилиси полосы для общественного транспорта появились еще на одном проспекте
15:18 22.08.2022 (обновлено: 15:23 22.08.2022)
В рамках проекта восстановления дороги были полностью обновлены дорожные знаки, регулируемые светофорами пешеходные переходы и разделительные островки
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Городские службы завершили работу по восстановлению дороги на одном из центральных проспектов Тбилиси – Тамар Мепе, где выделили полосы для общественного транспорта (Bus Lane), сообщает пресс-служба мэрии столицы.
На проспекте Тамар Мепе с 15 июля было частично ограничено движение транспортных средств из-за проводимых мэрией работ. Работы включали в себя ремонт дороги на пересечении проспекта Тамар Мепе и проспекта Давида Агмашенебели, модернизацию имеющихся островков безопасности и тротуаров, а также выделение полос, предназначенных для общественного транспорта.
"Реализован еще один важный инфраструктурный проект, который предполагает обустройство автобусных полос на участке дороги от Привокзальной площади до площади Героев, что является частью транспортной политики, озвученной мэрией столицы", – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
В рамках проекта восстановления дороги были полностью обновлены дорожные знаки, регулируемые светофорами пешеходные переходы и разделительные островки.
"Проспект Тамар Мепе был одной из самых сложных развязок для общественного транспорта. Соответственно, с указанным решением эта проблема будет полностью решена", – сказал Каха Каладзе.
По словам мэра, полосы для общественного транспорта после изучения будут выделены на всех улицах, где это необходимо, для максимально комфортного передвижения горожан.
Кроме того, на участке установлена система орошения и ведутся работы по озеленению. Территория полностью приспособлена для людей с ограниченными возможностями.
Целью проекта мэрии по выделению полос является создание условий для комфортной поездки пассажиров и предоставление приоритета движению общественного транспорта.