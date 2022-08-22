https://sputnik-georgia.ru/20220822/v-tbilisi-polosy-dlya-obschestvennogo-transporta-poyavilis-esche-na-odnom-prospekte-269669470.html

В Тбилиси полосы для общественного транспорта появились еще на одном проспекте

В Тбилиси полосы для общественного транспорта появились еще на одном проспекте

В рамках проекта восстановления дороги были полностью обновлены дорожные знаки, регулируемые светофорами пешеходные переходы и разделительные островки 22.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Городские службы завершили работу по восстановлению дороги на одном из центральных проспектов Тбилиси – Тамар Мепе, где выделили полосы для общественного транспорта (Bus Lane), сообщает пресс-служба мэрии столицы.На проспекте Тамар Мепе с 15 июля было частично ограничено движение транспортных средств из-за проводимых мэрией работ. Работы включали в себя ремонт дороги на пересечении проспекта Тамар Мепе и проспекта Давида Агмашенебели, модернизацию имеющихся островков безопасности и тротуаров, а также выделение полос, предназначенных для общественного транспорта.В рамках проекта восстановления дороги были полностью обновлены дорожные знаки, регулируемые светофорами пешеходные переходы и разделительные островки."Проспект Тамар Мепе был одной из самых сложных развязок для общественного транспорта. Соответственно, с указанным решением эта проблема будет полностью решена", – сказал Каха Каладзе.По словам мэра, полосы для общественного транспорта после изучения будут выделены на всех улицах, где это необходимо, для максимально комфортного передвижения горожан.Еще на одном проспекте в центре Тбилиси вводятся ограничения для автотранспорта >>Кроме того, на участке установлена система орошения и ведутся работы по озеленению. Территория полностью приспособлена для людей с ограниченными возможностями.Целью проекта мэрии по выделению полос является создание условий для комфортной поездки пассажиров и предоставление приоритета движению общественного транспорта.

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