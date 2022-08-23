https://sputnik-georgia.ru/20220823/borba-s-ognem-v-borzhomskom-uschele-tushit-pozhar-meshaet-silnyy-veter-269716566.html
Борьба с огнем в Боржомском ущелье: тушить пожар мешает сильный ветер
Борьба с огнем в Боржомском ущелье: тушить пожар мешает сильный ветер
На данный момент есть три открытых очага огня, где усиленно работают пожарные 23.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-23T20:47+0400
2022-08-23T20:47+0400
2022-08-23T20:55+0400
грузия
происшествия
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Сильный ветер мешает борьбе с лесным пожаром в Боржомском районе (регион Самцхе-Джавахети), с огнем пытаются справиться 1,2 тысячи человек, заявил губернатор Самцхе-Джавахети Бесик Амиранашвили журналистам.Уже четвертые сутки в лесу между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района ведутся работы по ликвидации пожара. Скалистая и труднодоступная местность осложняют процесс ликвидации возгорания.По его словам, в данный момент прокладываются дороги и подается достаточное количество воды."Для живой силы тут очень сложный рельеф, а из-за сильного ветра у нас периоды, когда авиации сложно помочь и очаги разгораются сильнее, но мы делаем максимум", - отметил Амиранашвили.В свою очередь, глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили рассказал о стратегии тушения пожара."Мы условно поделили территорию на три сектора. В ряде секторов работы по ликвидации огня уже завершены, и мы не даем появится новым очагам. В других секторах идет локализация огня, но есть и горячие точки исходя из высокой температуры", - сказал Мгебришвили.По его словам, на данный момент есть три открытых очага огня, где усиленно работают пожарные.Как заявил ранее вице-премьер Леван Давиташвили, на данный момент огонь распространился на площади около 150 га. Горят древесные растения, трава и кустарники. По распоряжению главы правительства, к тушению пожара подключены Силы обороны Грузии.Лесной пожар в Боржоми – что происходит сейчас >>На месте также находятся представители разных подразделений МВД, личный состав министерства обороны, представители Национального агентства лесного хозяйства Минприроды и местного муниципалитета.Кроме того, создан оперативный штаб управления, которым руководят замминистра МВД Грузии Иосиф Челидзе и начальник Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили.
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грузия, происшествия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, боржоми, лесной пожар
грузия, происшествия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, боржоми, лесной пожар
Борьба с огнем в Боржомском ущелье: тушить пожар мешает сильный ветер
20:47 23.08.2022 (обновлено: 20:55 23.08.2022)
На данный момент есть три открытых очага огня, где усиленно работают пожарные
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Сильный ветер мешает борьбе с лесным пожаром в Боржомском районе (регион Самцхе-Джавахети), с огнем пытаются справиться 1,2 тысячи человек, заявил губернатор Самцхе-Джавахети Бесик Амиранашвили журналистам.
Уже четвертые сутки в лесу между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района ведутся работы по ликвидации пожара. Скалистая и труднодоступная местность осложняют процесс ликвидации возгорания.
"В Боржомском районе в работу по борьбе с пожаром включены 1,2 тысячи человек, работает 120 единиц спецтехники, но локализовать пожар до сих пор не удается – сильный ветер разжигает очаги огня", - сказал Амиранашвили.
По его словам, в данный момент прокладываются дороги и подается достаточное количество воды.
"Для живой силы тут очень сложный рельеф, а из-за сильного ветра у нас периоды, когда авиации сложно помочь и очаги разгораются сильнее, но мы делаем максимум", - отметил Амиранашвили.
В свою очередь, глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили рассказал о стратегии тушения пожара.
"Мы условно поделили территорию на три сектора. В ряде секторов работы по ликвидации огня уже завершены, и мы не даем появится новым очагам. В других секторах идет локализация огня, но есть и горячие точки исходя из высокой температуры", - сказал Мгебришвили.
По его словам, на данный момент есть три открытых очага огня, где усиленно работают пожарные.
Как заявил ранее вице-премьер Леван Давиташвили, на данный момент огонь распространился на площади около 150 га. Горят древесные растения, трава и кустарники. По распоряжению главы правительства, к тушению пожара подключены Силы обороны Грузии.
На месте также находятся представители разных подразделений МВД, личный состав министерства обороны, представители Национального агентства лесного хозяйства Минприроды и местного муниципалитета.
Кроме того, создан оперативный штаб управления, которым руководят замминистра МВД Грузии Иосиф Челидзе и начальник Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили.