https://sputnik-georgia.ru/20220823/chto-my-edim-gruzinskie-arbuzy-i-dyni-priznali-bezopasnymi-269711747.html
Что мы едим: грузинские арбузы и дыни признали безопасными
Что мы едим: грузинские арбузы и дыни признали безопасными
До конца года в Грузии планируют проверить еще 100 образцов бахчевых культур и овощей 23.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-23T18:23+0400
2022-08-23T18:23+0400
2022-08-23T18:23+0400
грузия
новости
общество
национальное агентство продовольствия грузии
арбуз
что мы едим?
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ТБИЛИСИ, 23 авг - Sputmk. Национальное агентство продовольствия не выявило повышенного содержания нитратов в арбузах и дынях, выращенных в Грузии, говорится в сообщении ведомства.По данным агентства, всего сотрудники агентства в июле и августе проверили 51 образец арбузов и дынь, продаваемых в стране.Как отмечают в агентстве, проверка на содержание нитратов продолжится и будущем. До конца года в Грузии планируют проверить еще 100 образцов бахчевых культур и овощей.Что мы едим: привезенные в Грузию арбузы проверили на нитраты >>В случае выявления повышенного содержания нитратов, агентство обязывает продавцов уничтожить товар. Так в июле была уничтожена партия импортных арбузов, в которых было выявлено повышенное содержание нитратов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, арбуз, что мы едим?
грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, арбуз, что мы едим?
Что мы едим: грузинские арбузы и дыни признали безопасными
До конца года в Грузии планируют проверить еще 100 образцов бахчевых культур и овощей
ТБИЛИСИ, 23 авг - Sputmk. Национальное агентство продовольствия не выявило повышенного содержания нитратов в арбузах и дынях, выращенных в Грузии, говорится в сообщении ведомства.
По данным агентства, всего сотрудники агентства в июле и августе проверили 51 образец арбузов и дынь, продаваемых в стране.
Как отмечают в агентстве, проверка на содержание нитратов продолжится и будущем. До конца года в Грузии планируют проверить еще 100 образцов бахчевых культур и овощей.
В случае выявления повышенного содержания нитратов, агентство обязывает продавцов уничтожить товар. Так в июле была уничтожена партия импортных арбузов, в которых было выявлено повышенное содержание нитратов.