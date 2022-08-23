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https://sputnik-georgia.ru/20220823/chto-my-edim-gruzinskie-arbuzy-i-dyni-priznali-bezopasnymi-269711747.html
Что мы едим: грузинские арбузы и дыни признали безопасными
Что мы едим: грузинские арбузы и дыни признали безопасными
До конца года в Грузии планируют проверить еще 100 образцов бахчевых культур и овощей 23.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-23T18:23+0400
2022-08-23T18:23+0400
грузия
новости
общество
национальное агентство продовольствия грузии
арбуз
что мы едим?
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ТБИЛИСИ, 23 авг - Sputmk. Национальное агентство продовольствия не выявило повышенного содержания нитратов в арбузах и дынях, выращенных в Грузии, говорится в сообщении ведомства.По данным агентства, всего сотрудники агентства в июле и августе проверили 51 образец арбузов и дынь, продаваемых в стране.Как отмечают в агентстве, проверка на содержание нитратов продолжится и будущем. До конца года в Грузии планируют проверить еще 100 образцов бахчевых культур и овощей.Что мы едим: привезенные в Грузию арбузы проверили на нитраты &gt;&gt;В случае выявления повышенного содержания нитратов, агентство обязывает продавцов уничтожить товар. Так в июле была уничтожена партия импортных арбузов, в которых было выявлено повышенное содержание нитратов.
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грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, арбуз, что мы едим?
грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, арбуз, что мы едим?

Что мы едим: грузинские арбузы и дыни признали безопасными

18:23 23.08.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliАрбузы, дыни, и другие овощи и фрукты - на прилавке уличного торговца
Арбузы, дыни, и другие овощи и фрукты - на прилавке уличного торговца - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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До конца года в Грузии планируют проверить еще 100 образцов бахчевых культур и овощей
ТБИЛИСИ, 23 авг - Sputmk. Национальное агентство продовольствия не выявило повышенного содержания нитратов в арбузах и дынях, выращенных в Грузии, говорится в сообщении ведомства.
По данным агентства, всего сотрудники агентства в июле и августе проверили 51 образец арбузов и дынь, продаваемых в стране.
Как отмечают в агентстве, проверка на содержание нитратов продолжится и будущем. До конца года в Грузии планируют проверить еще 100 образцов бахчевых культур и овощей.
Что мы едим: привезенные в Грузию арбузы проверили на нитраты >>
В случае выявления повышенного содержания нитратов, агентство обязывает продавцов уничтожить товар. Так в июле была уничтожена партия импортных арбузов, в которых было выявлено повышенное содержание нитратов.
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