https://sputnik-georgia.ru/20220823/chto-my-edim-gruzinskie-arbuzy-i-dyni-priznali-bezopasnymi-269711747.html

Что мы едим: грузинские арбузы и дыни признали безопасными

Что мы едим: грузинские арбузы и дыни признали безопасными

До конца года в Грузии планируют проверить еще 100 образцов бахчевых культур и овощей 23.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-23T18:23+0400

2022-08-23T18:23+0400

2022-08-23T18:23+0400

грузия

новости

общество

национальное агентство продовольствия грузии

арбуз

что мы едим?

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ТБИЛИСИ, 23 авг - Sputmk. Национальное агентство продовольствия не выявило повышенного содержания нитратов в арбузах и дынях, выращенных в Грузии, говорится в сообщении ведомства.По данным агентства, всего сотрудники агентства в июле и августе проверили 51 образец арбузов и дынь, продаваемых в стране.Как отмечают в агентстве, проверка на содержание нитратов продолжится и будущем. До конца года в Грузии планируют проверить еще 100 образцов бахчевых культур и овощей.Что мы едим: привезенные в Грузию арбузы проверили на нитраты >>В случае выявления повышенного содержания нитратов, агентство обязывает продавцов уничтожить товар. Так в июле была уничтожена партия импортных арбузов, в которых было выявлено повышенное содержание нитратов.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, арбуз, что мы едим?