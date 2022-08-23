https://sputnik-georgia.ru/20220823/goryachey-oseni-v-gruzii-ne-budet---mnenie-oppozitsionnogo-deputata-269712228.html
"Горячей осени в Грузии не будет" - мнение оппозиционного депутата
"Горячей осени в Грузии не будет" - мнение оппозиционного депутата
Небольшие оппозиционные партии ждут распада "Нацдвижения", чтобы переманить сторонников, считает вице-спикер парламента 23.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-23T18:45+0400
2022-08-23T18:45+0400
2022-08-23T18:45+0400
грузия
новости
политика
оппозиция
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Вице-спикер парламента Грузии, депутат от оппозиционной партии "Граждане" Леван Иоселиани считает, что анонсированной "горячей осени" в стране не будет.Осенью о проведении акций заявили самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" и общественная организация "Сирцхвилиа". Причиной акций являются претензии к власти по работе над выполнением условий получения статуса кандидата в ЕС."Что касается "горячей осени", с чем мы реально имеем дело – маленькие политические партии, которые сегодня выделяются радикализмом, на самом деле ждут распада "Нацдвижения", и к этому моменту они хотят быть в форме, чтобы переманить к себе часть сторонников. На этом рассчитаны все послания и радикализм", - заявил Иоселиани журналистам.По его словам, это реально не имеет никакой связи с политикой.Как отметил Иоселиани, это то, за что на самом деле ведется борьба, а не за что-то другое, поскольку у нескольких маленьких политических партий нет ресурса, чтобы вызвать в стране большие изменения."Ничего не случится. Просто все (прим. маленькие партии) пытаются взять свою долю из той конфигурации, которая может сложиться в том случае, если "Национальное движение" больше не будет представлено в этом виде на политической сцене", - заявил Иоселиани.В конце июля адвокат Саакашвили Валерий Гелбахиани озвучил решение об уходе Саакашвили из грузинской политики. По его словам, экс-президента больше не интересует грузинская политика, главное сейчас – спасение и сохранение его жизни. Отбывающий тюремное наказание Саакашвили с 12 мая находится в гражданской клинике.Саакашвили уходит или ищет повод, чтобы прийти? >>Ранее лидер партии "Единое национальное движение" Ника Мелия назвал заявление об уходе Саакашвили из грузинской политики "тактикой адвокатов".Тбилисский городской суд рассматривает три дела против Саакашвили – о незаконном пересечении границы, о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он уже отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.
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грузия, новости, политика, оппозиция, единое нацдвижение
грузия, новости, политика, оппозиция, единое нацдвижение
"Горячей осени в Грузии не будет" - мнение оппозиционного депутата
Небольшие оппозиционные партии ждут распада "Нацдвижения", чтобы переманить сторонников, считает вице-спикер парламента
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Вице-спикер парламента Грузии, депутат от оппозиционной партии "Граждане" Леван Иоселиани считает, что анонсированной "горячей осени" в стране не будет.
Осенью о проведении акций заявили самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" и общественная организация "Сирцхвилиа". Причиной акций являются претензии к власти по работе над выполнением условий получения статуса кандидата в ЕС.
"Что касается "горячей осени", с чем мы реально имеем дело – маленькие политические партии, которые сегодня выделяются радикализмом, на самом деле ждут распада "Нацдвижения", и к этому моменту они хотят быть в форме, чтобы переманить к себе часть сторонников. На этом рассчитаны все послания и радикализм", - заявил Иоселиани журналистам.
По его словам, это реально не имеет никакой связи с политикой.
"Никакой "горячей осени" не будет. Просто все понимают, что "Нацдвижение" может распасться, и это будет вызвано уходом Михаила Саакашвили из политики. К тому времени они хотят привлечь часть их сторонников с той радикальной повесткой дня, которая приемлема для сторонников "Нацдвижения", - заявил Иоселиани.
Как отметил Иоселиани, это то, за что на самом деле ведется борьба, а не за что-то другое, поскольку у нескольких маленьких политических партий нет ресурса, чтобы вызвать в стране большие изменения.
"Ничего не случится. Просто все (прим. маленькие партии) пытаются взять свою долю из той конфигурации, которая может сложиться в том случае, если "Национальное движение" больше не будет представлено в этом виде на политической сцене", - заявил Иоселиани.
В конце июля адвокат Саакашвили Валерий Гелбахиани озвучил решение об уходе Саакашвили из грузинской политики. По его словам, экс-президента больше не интересует грузинская политика, главное сейчас – спасение и сохранение его жизни. Отбывающий тюремное наказание Саакашвили с 12 мая находится в гражданской клинике.
Ранее лидер партии "Единое национальное движение" Ника Мелия назвал заявление об уходе Саакашвили из грузинской политики "тактикой адвокатов".
Тбилисский городской суд рассматривает три дела против Саакашвили – о незаконном пересечении границы, о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
Более того, он уже отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.