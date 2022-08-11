https://sputnik-georgia.ru/20220811/saakashvili-ukhodit-ili-ischet-povod-chtoby-priyti-269371253.html

Саакашвили уходит или ищет повод, чтобы прийти?

Саакашвили уходит или ищет повод, чтобы прийти?

Экс-президент снова в центре внимания: слухи о его уходе из грузинской политики все чаще получают косвенное подтверждение. Кому это на руку – ему самому... 11.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-11T21:15+0400

2022-08-11T21:15+0400

2022-08-11T21:43+0400

грузия

аналитика

колумнисты

грузинская мечта

михаил саакашвили

ираклий кобахидзе

георгий вашадзе

единое нацдвижение

обзор сми

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Что бы кто ни говорил, а выдающегося таланта всегда оставаться на слуху и на виду – в кресле президента, за тысячи километров от Тбилиси, отбывая срок в грузинской тюрьме – у Михаила Саакашвили не отнимешь!Если мерить современную политику категориями поп-культуры, он и впрямь ее непревзойденная сверкающая рок-звезда. Можно, конечно, усомниться, насколько оправдано подобное театрообразное отношение к политике в целом, но у каждого времени свои запросы и требования. Потому трудно поспорить с одним из лидеров "Нацдвижения" Ноной Мамулашвили, считающей Михаила Саакашвили величайшей исторической личностью, осуществившей все реформы 2003-2012 годов ("Версия", 3-9 августа). Понятно, в толковании поп-реформирования.Почему "поп"? Начнем с того, что реформы разрабатывают не политические лидеры. Даже известные традиционной политической истории диктаторы старались сами в заслугу себе их не ставить. Порой даже снисходительно (точнее, лицемерно) возражали на публике против того, чтобы это делали другие. Да и не все новшества саакашвилевского правления были однозначно успешными, как кое-кто пытается это подать. Достаточно вспомнить суетливые, эффектные только внешне решения, включая американскую кукурузу, раскраску тбилисских домов, не говоря уже о системе школьного образования и "потемкинских" деревнях на бывшем проспекте Плеханова…Почему же у самого Саакашвили, как и у части грузинского общества, не возникает сомнений в том, что реформы (среди которых были и весьма успешные) связаны исключительно с его именем? Ответ довольно витиеватый, так как воплощает сложнейший феномен современного политического мышления. Члены социума, научившись противостоять прямому идеологическому давлению, легко поддаются на всевозможные политтехнологии. А бывший президент, судя по всему, ненароком владел главным секретом – умел сказать именно то, чего с нетерпением ждали от него люди, даже если это не имело абсолютно ничего общего с реальным положением вещей.Сегодня многие аналитики, да и ближайшие родственники экс-президента признают, что он привык обитать в собственном виртуальном мире ("Квирис палитра", 1-7.08). Так вот, его сила как политика заключалась в том, что этот виртуальный мир в известный период идеально совпадал с мифическими грезами подавляющей части грузинского общества. Естественно, так не могло продолжаться вечно.Сегодня, бесцеремонно сравнивая себя с Нельсоном Манделой, Саакашвили не в состоянии осознать, как далеко одно находится от другого. Мандела долгие годы томился в заключении до того, как стать президентом. Ему при всем желании невозможно было предъявить иных обвинений, кроме политических. А за активным политиком, занимавшим президентский пост, не может не тянуться шлейф грехов. Если угодно, хотя бы в силу того, что, находясь у власти, невозможно угодить всем…Неудивительно, что у многих возникают сомнения в серьезности намерений Саакашвили, даже если об его уходе из грузинской политики будет объявлено публично. Он не сумеет адаптироваться, выбравшись из своего виртуального мира, где он и президент, и герой, и спаситель страны, предполагает бывший депутат Хатуна Хоперия ("Квирис палитра").Кстати, ощущение двойственности возникает еще и из-за подчеркивания во всех заявлениях слова "грузинская". Не создает ли это лазейку для продолжения политической деятельности в ином национальном амплуа? Да и вернуться, как показывает опыт, никогда не поздно. Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе уверен, что разговоры об ухудшившемся состоянии здоровья экс-президента и завершении его политической карьеры это всего лишь тактика адвокатов ("Резонанси", 4.08).Мне же думается, что в отношении дальнейшего его пребывания в тюрьме важна также, помимо правового аспекта, позиция грузинского общества. Обозначились две разные и во многом противоречащие друг другу стороны этой проблемы – человеческая и политическая. Для человека со специфическим складом психики, Саакашвили, надо полагать, прошел через тяжелейшие испытания, даже несмотря на статус привилегированного заключенного. Если состояние его здоровья требует отсрочки наказания, думаю, грузинское общество в большинстве своем способно с этим смириться.Впрочем, как было сказано, тут присутствует и аспект политический. Пожалуй, решающий. Как подчеркнул лидер "Стратегии возрождения" Георгий Вашадзе, уход Саакашвили из политики не такой уж простой вопрос. Нравится нам или нет, он имеет огромное влияние на общественно-политические процессы в стране, и его уход может привести к демотивации части грузинских избирателей ("Версия").Уход Саакашвили из политики, прежде всего, не устраивает "Грузинскую мечту", высказывает мнение политолог Вахтанг Дзабирадзе ("Ахали таоба", 3.08). "Грузинской мечте" Саакашвили непременно понадобится как враг, согласен член партии "За Грузию" Каха Кемоклидзе (2.08). Что касается националов, то часть из них давно хотела бы отмежеваться от своего неформального лидера, однако это связано с неизбежными потерями. Партия не сумеет собрать на выборах и половины своих голосов, предрекает аналитик Заал Анджапаридзе ("Резонанси", 2.08).Говорят, незаменимых не бывает, однако в данном случае "Нацдвижению" заменить своего вождя, похоже, некем. Да в целом это нарушит весь расклад фигур на грузинской политической доске. "Версия" даже обмолвилась о возможном начале новой эры в грузинской политической истории. Сказано, конечно, громко, но определенный смысл в этой фразе, безусловно, есть.А потому единственный, в чью искренность в данной ситуации можно поверить, – это старший сын экс-президента Эдуард Саакашвили. Надо, чтобы вопрос его здоровья был менее политизирован, переживает он за отца. И даже готов признать, что тот не лидер будущего ("Версия"). Но готов ли смириться с этим сам Михаил Саакашвили?Судя по некоторым косвенным признакам, экс-президент может пытаться заключить негласное соглашение с правящей партией. Во всяком случае, именно с этим увязывают многие эксперты назначение его адвокатом бывшего члена "Грузинской мечты" Шалвы Хачапуридзе ("Резонанси", 3.08). Впрочем, пока нет подтвержденных версий о том, каким может быть это соглашение.Тут невольно напрашивается очень простая по-человечески мысль: не лучше ли действительно полностью исключить политическую составляющую, чтобы воссоздать реальную картину состояния здоровья третьего президента Грузии?..По материалам грузинской прессыМнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20220811/advokaty-saakashvili-razrabotali-novuyu-strategiyu-po-ego-osvobozhdeniyu-269370052.html

https://sputnik-georgia.ru/20220803/glav-evrosoveta-i-evroparlamenta-poprosili-poruchitsya-za-saakashvili-269162563.html

https://sputnik-georgia.ru/20220730/saakashvili-ukhodit-iz-gruzinskoy-politiki---politik-269029010.html

https://sputnik-georgia.ru/20220731/eto-strategiya-zaschity---meliya-o-vozmozhnom-ukhode-saakashvili-iz-gruzinskoy-politiki-269046213.html

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грузия, аналитика, колумнисты, грузинская мечта, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, георгий вашадзе, единое нацдвижение, обзор сми