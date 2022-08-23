https://sputnik-georgia.ru/20220823/koronavirus-ne-proydet-na-tpp-v-gruzii-vydelili-mesta-dlya-izolyatsii-269718698.html
Коронавирус не пройдет: на ТПП в Грузии выделили места для изоляции
Коронавирус не пройдет: на ТПП в Грузии выделили места для изоляции
На первом этапе пространства изоляции открылись на ТПП "Казбеги" на границе с Россией и в Кутаисском международном аэропорту 23.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-23T22:34+0400
2022-08-23T22:34+0400
2022-08-23T22:39+0400
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кутаисский международный аэропорт
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Пространства для помещения в изоляцию в случае выявления коронавируса и других заразных заболеваний появились на двух пропускных пунктах на границах Грузии, говорится в сообщении Службы доходов.На первом этапе пространства изоляции открылись на ТПП "Казбеги" на границе с Россией и в Кутаисском международном аэропорту.Через эти два ТПП в Грузию въезжает наибольшее число пассажиров. Пространства отвечают стандартам и рекомендациям ВОЗ.Коронавирус в Грузии: главное о COVID-19 за неделю >>С 15 июня иностранцам и гражданам Грузии при въезде в Грузию не требуются свидетельства о прививках от коронавируса и отрицательных ПЦР-тестах.С февраля 2022 года эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться и власти стали один за другим отменять введенные ранее ограничения. На данный момент в Грузии не действуют ограничения, связанные с коронавирусом.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 738 785 случаев инфицирования, из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 16 889 человек.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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грузия, новости, общество, кутаисский международный аэропорт, коронавирус covid-19, тпп "казбеги"
грузия, новости, общество, кутаисский международный аэропорт, коронавирус covid-19, тпп "казбеги"
Коронавирус не пройдет: на ТПП в Грузии выделили места для изоляции
22:34 23.08.2022 (обновлено: 22:39 23.08.2022)
На первом этапе пространства изоляции открылись на ТПП "Казбеги" на границе с Россией и в Кутаисском международном аэропорту
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Пространства для помещения в изоляцию в случае выявления коронавируса и других заразных заболеваний появились на двух пропускных пунктах на границах Грузии, говорится в сообщении Службы доходов.
На первом этапе пространства изоляции открылись на ТПП "Казбеги" на границе с Россией и в Кутаисском международном аэропорту.
Через эти два ТПП в Грузию въезжает наибольшее число пассажиров. Пространства отвечают стандартам и рекомендациям ВОЗ.
С 15 июня иностранцам и гражданам Грузии при въезде в Грузию не требуются свидетельства о прививках от коронавируса и отрицательных ПЦР-тестах.
С февраля 2022 года эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться и власти стали один за другим отменять введенные ранее ограничения. На данный момент в Грузии не действуют ограничения, связанные с коронавирусом.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 738 785 случаев инфицирования, из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 16 889 человек.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.