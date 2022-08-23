https://sputnik-georgia.ru/20220823/novaya-tranzitnaya-perspektiva-dlya-gruzii-269717523.html

Новая транзитная перспектива для Грузии

Новая транзитная перспектива для Грузии

Для развития так называемого Срединного коридора очень важна координация на высоком уровне между Грузией, Азербайджаном и Турцией, заявил вице-премьер 23.08.2022, Sputnik Грузия

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2022-08-23T21:38+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. С точки зрения развития так называемого Срединного коридора очень важна координация на высоком уровне, чтобы быть еще более конкурентоспособными, привлекать больше грузов, заявил вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили после трехсторонней встречи с министрами Азербайджана и Турции.В июне главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути.При этом он отметил, что Срединный коридор является важным связующим звеном между Азией и Европой и сотрудничество Турции, Грузии и Азербайджана в транзитно-транспортном, логистическом направлении имеет первостепенное значение.Развитие транспортного коридора Грузии, Азербайджана и Турции и повышение конкурентоспособности стали главной темой состоявшейся трехсторонней встречи, в которой приняли участие вице-премьер-министр Грузии, министры экономики и устойчивого развития, цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и министры транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики.Как отметили участники встречи, значение транзитно-транспортного коридора, соединяющего Азию и Европу, и вопрос его развития возрастает на фоне последних политико-экономических событий, он становится одним из самых привлекательных маршрутов, соединяющих Восток и Запад.Министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Карайсмайлоглу отметил важность создания большего числа коридоров."Это стало возможным благодаря существующим проектам, таким как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, проекту Мармарай в Стамбуле, и благодаря этому груз из Китая сможет беспрерывно достигать Лондона. Это важный проект как для региона, так и для всего мира, торговый объем в 800 миллиардов должен быть освоен и не потерян или распределен в другие коридоры" - сказал Карайсмайлоглу.Грузия ведет переговоры с Казахстаном по привлечению транзитных грузов >>По словам министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева, в связи со сложной геополитической ситуацией в мире спрос и интерес к Среднему коридору возрастает."Наши страны - Азербайджан, Турция и Грузия - важная часть этого коридора. Сегодня мы собрались, чтобы обсудить один из важных проектов этого коридора - железнодорожную линию Баку-Тбилиси-Карс. Наша цель — повысить эффективность этого коридора путем рассмотрения таких вопросов, как регулирование тарифов, объединение блок-перевозчиков и синхронизация правил и деятельности через границы", — сказал Набиев.В начале месяца в Ташкенте состоялось первое заседание диалогового формата "Узбекистан-Азербайджан-Турция" с участием руководителей министерств трех стран, ответственных за вопросы внешней политики, экономики и транспорта.Узбекистан, Азербайджан и Турция готовы активно использовать ж/д Баку-Тбилиси-Карс >>Стороны на мероприятии отметили планы активно использовать все возможности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, включая международные порты Турции и Азербайджана, а также международные транспортные коридоры "Север-Юг" и "Восток-Запад".По итогам заседания была подписана Ташкентская декларация, которая определяет приоритеты сотрудничества между тремя странами на ближайшую перспективу.

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грузия, новости, экономика, турция, азербайджан, леван давиташвили, транспорт в грузии