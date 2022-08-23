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Цена на нефть ускорила рост, цена на газ снизилась

Цена на нефть ускорила рост, цена на газ снизилась

Биржевые цены на газ в Европе к закрытию торгов во вторник опустились на 6,3%, ниже 2700 долларов за тысячу кубометров 23.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-23T21:12+0400

2022-08-23T21:12+0400

2022-08-23T21:12+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Мировые цены на нефть вечером усилили рост до 3% на ожиданиях дальнейших решений ОПЕК+.Накануне министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман в интервью агентству Блумберг сообщил, что ОПЕК+ скоро начнет работу над новым нефтяным соглашением.По состоянию на 20.20 тбс цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 3%, до 99,37 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 3,17%, до 93,22 доллара.Абдель Азиз бен Сальман отметил, что ОПЕК+ может сократить добычу нефти для удержания недавно начавшегося снижения цен на "чёрное золото".Биржевые цены на газ в Европе к закрытию торгов во вторник опустились на 6,3%, ниже 2700 долларов за тысячу кубометров.Ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 2984,9 доллара (+4,3%), что стало ценовым максимумом торговой сессии. Минимум остановился на уровне 2670,2 доллара (–6,7%). Цена закрытия составила 2680,3 доллара (–6,3%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего дня — 2861,6 доллара, которая стала рекордной за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.Цены на газ в Европе продолжают расти >>В пятницу "Газпром" сообщил, что транспорт газа по "Северному потоку" будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая".Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали в пятницу вечером почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров.

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в мире, новости, европа, экономика, опек, газпром, саудовская аравия, цены на нефть, газ