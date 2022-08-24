https://sputnik-georgia.ru/20220824/na-chto-tratyat-dengi-inostrantsy-v-gruzii-269720946.html

На что тратят деньги иностранцы в Грузии

На что тратят деньги иностранцы в Грузии

Иностранцы в основном приезжают в Грузию отдохнуть, посетить родственников и знакомых, а также для транзита через территорию страны в другие государства 24.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-24T09:01+0400

2022-08-24T09:01+0400

2022-08-24T09:01+0400

грузия

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Иностранцы во втором квартале 2022 года потратили в Грузии в общей сложности примерно 2,3 миллиарда лари (около 820 миллионов долларов), сообщается на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".Согласно данным ведомства, большая часть этой суммы была направлена на проживание, а также на питание и выпивку.За отчетный период траты иностранца за одну поездку в Грузию составили в среднем около 2 440,2 лари (около 870 долларов).С какой целью приезжают иностранцыВсего с апреля по июнь 2022 года иностранцы пересекли границу Грузии более миллиона раз. При этом лица старше 15 лет посетили Грузию 922,2 раза, что на 176,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года.Доходы от туризма в Грузии с начала года выросли в три раза >>Основными целями визитов в Грузию были отдых, посещение родственников и знакомых, а также транзит через территорию Грузии в другие страны.Больше всего туристов посетило во втором квартале Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 6,2 ночи.Больше всего за отчетный период было совершено визитов из России – 175,4 тысячи, что составляет 19,3% от общего числа визитов. Далее следуют Турция – 158,3 тысячи (14,9%) и Армения – 136,8 тысячи (12,1%).Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годыВ допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.

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грузия, туризм, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"