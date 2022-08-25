https://sputnik-georgia.ru/20220825/gruziya-i-meksika-rasshiryayut-sotrudnichestva-v-oblasti-kultury-i-obrazovaniya-269775662.html
Грузия и Мексика расширяют сотрудничество в области культуры и образования
Грузия и Мексика расширяют сотрудничество в области культуры и образования
Документ также предусматривает дальнейшее развитие сотрудничества между учебными заведениями в рамках программ студенческого обмена 25.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-25T21:39+0400
2022-08-25T21:39+0400
2022-08-25T21:59+0400
грузия
новости
общество
культура
образование
мексика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/12/260663185_0:203:2992:1886_1920x0_80_0_0_8e4df3f3a19687d9da6f9b46914e55e4.jpg
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Правительства Грузии и Мексики будут сотрудничать в сфере образования и культуры, говорится в сообщении на сайте МИД Грузии.Соглашение о сотрудничестве подписали министр иностранных дел Марсело Эбрард Касобон с мексиканской стороны и посол Грузии в Мексике Заза Габуния с грузинской стороны.В соглашении стороны выражают готовность содействовать развитию межведомственных связей и общественной дипломатии.Тбилиси передал Гвадалахаре статус мировой книжной столицы ЮНЕСКО >>Документ также предусматривает дальнейшее развитие сотрудничества между учебными заведениями в рамках программ студенческого обмена, а также углубление связей между молодежными организациями.Кроме того, согласно договоренности, стороны нацелены на поощрение проведения культурных мероприятий посредством участия в международных фестивалях музыки, изобразительного и исполнительского искусства.Грузия и Мексика установили дипломатические отношения в 1992 году. Помимо образования и культуры, стороны также сотрудничают в сферах экономики, правосудия и туризма.
мексика
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/12/260663185_295:0:2962:2000_1920x0_80_0_0_d30ab514b6e601a76cc42a3b2d9bb7d8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, культура, образование, мексика
грузия, новости, общество, культура, образование, мексика
Грузия и Мексика расширяют сотрудничество в области культуры и образования
21:39 25.08.2022 (обновлено: 21:59 25.08.2022)
Документ также предусматривает дальнейшее развитие сотрудничества между учебными заведениями в рамках программ студенческого обмена
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Правительства Грузии и Мексики будут сотрудничать в сфере образования и культуры, говорится в сообщении на сайте МИД Грузии.
Соглашение о сотрудничестве подписали министр иностранных дел Марсело Эбрард Касобон с мексиканской стороны и посол Грузии в Мексике Заза Габуния с грузинской стороны.
В соглашении стороны выражают готовность содействовать развитию межведомственных связей и общественной дипломатии.
Документ также предусматривает дальнейшее развитие сотрудничества между учебными заведениями в рамках программ студенческого обмена, а также углубление связей между молодежными организациями.
Кроме того, согласно договоренности, стороны нацелены на поощрение проведения культурных мероприятий посредством участия в международных фестивалях музыки, изобразительного и исполнительского искусства.
Грузия и Мексика установили дипломатические отношения в 1992 году. Помимо образования и культуры, стороны также сотрудничают в сферах экономики, правосудия и туризма.