https://sputnik-georgia.ru/20220825/gruziya-i-meksika-rasshiryayut-sotrudnichestva-v-oblasti-kultury-i-obrazovaniya-269775662.html

Грузия и Мексика расширяют сотрудничество в области культуры и образования

Грузия и Мексика расширяют сотрудничество в области культуры и образования

Документ также предусматривает дальнейшее развитие сотрудничества между учебными заведениями в рамках программ студенческого обмена 25.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-25T21:39+0400

2022-08-25T21:39+0400

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Правительства Грузии и Мексики будут сотрудничать в сфере образования и культуры, говорится в сообщении на сайте МИД Грузии.Соглашение о сотрудничестве подписали министр иностранных дел Марсело Эбрард Касобон с мексиканской стороны и посол Грузии в Мексике Заза Габуния с грузинской стороны.В соглашении стороны выражают готовность содействовать развитию межведомственных связей и общественной дипломатии.Тбилиси передал Гвадалахаре статус мировой книжной столицы ЮНЕСКО >>Документ также предусматривает дальнейшее развитие сотрудничества между учебными заведениями в рамках программ студенческого обмена, а также углубление связей между молодежными организациями.Кроме того, согласно договоренности, стороны нацелены на поощрение проведения культурных мероприятий посредством участия в международных фестивалях музыки, изобразительного и исполнительского искусства.Грузия и Мексика установили дипломатические отношения в 1992 году. Помимо образования и культуры, стороны также сотрудничают в сферах экономики, правосудия и туризма.

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