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Лесной пожар в горах Грузии ликвидирован
Лесной пожар в горах Грузии ликвидирован
Пожарные работали всю ночь и смогли ликвидировать возгорание 25.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-25T11:22+0400
2022-08-25T11:22+0400
2022-08-25T11:22+0400
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Лесной пожар в районе Амбролаури в высокогорном крае Рача фактически ликвидирован, заявил губернатора региона Рача-Лечхуми и Квемо Сванети Папуна Маргвелидзе журналистам.Пожар возник в лесном массиве села Дзирагеули Амбролаурского района накануне. На месте всю ночь работали пожарные бригады.По информации Маргвелидзе, с целью превенции до этого времени на месте остаются несколько пожарно-спасательных бригад.Что стало причиной возгорания пока не известно."Костры не жечь" – жителей Грузии предупредили о новой угрозе лесных пожаров>>Лесные пожары – частое явление для Грузии в конце лета. Основной причиной возникновения пожаров является человеческая халатность.На данный момент пожар бушует в Боржомском ущелье. Лесной пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района на правом берегу реки Куры. По последней информации, уже сгорело 150 гектаров леса.В Грузии в последнее время жаркая погода без осадков. По данным синоптиков, такая ситуация сохранится до 28 августа. Кроме того, по всей Грузии в этот период прогнозируется сильный ветер, который создает дополнительные риски для пожара.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия
грузия, новости, происшествия
Лесной пожар в горах Грузии ликвидирован
Пожарные работали всю ночь и смогли ликвидировать возгорание
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Лесной пожар в районе Амбролаури в высокогорном крае Рача фактически ликвидирован, заявил губернатора региона Рача-Лечхуми и Квемо Сванети Папуна Маргвелидзе журналистам.
Пожар возник в лесном массиве села Дзирагеули Амбролаурского района накануне. На месте всю ночь работали пожарные бригады.
По информации Маргвелидзе, с целью превенции до этого времени на месте остаются несколько пожарно-спасательных бригад.
Что стало причиной возгорания пока не известно.
Лесные пожары – частое явление для Грузии в конце лета. Основной причиной возникновения пожаров является человеческая халатность.
На данный момент пожар бушует в Боржомском ущелье. Лесной пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района на правом берегу реки Куры. По последней информации, уже сгорело 150 гектаров леса.
В Грузии в последнее время жаркая погода без осадков. По данным синоптиков, такая ситуация сохранится до 28 августа. Кроме того, по всей Грузии в этот период прогнозируется сильный ветер, который создает дополнительные риски для пожара.