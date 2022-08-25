https://sputnik-georgia.ru/20220825/optovaya-tsena-elektroenergii-rekordno-rastet-v-evrope-269772908.html
Оптовая цена электроэнергии рекордно растет в Европе
Оптовая цена электроэнергии рекордно растет в Европе
Речь идет об оптовых ценах, они не включают налоги и сборы, применяемые на национальном уровне 25.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-25T19:44+0400
2022-08-25T19:44+0400
2022-08-25T19:44+0400
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ТБИЛИСИ, 25 авг - Sputnik. Средняя цена электроэнергии на 26 августа в ряде государств Евросоюза превысила отметку в 700 евро за мегаватт-час или вплотную приблизилась к ней. Об этом свидетельствуют данные биржи Nord Pool.Так, в Австрии этот показатель составил 707,23 евро, во Франции - 706,32 евро, в Бельгии - 700,41 евро. Цена в Германии, Нидерландах и Дании превысила 690 евро за мегаватт-час.Речь идет об оптовых ценах, они не включают налоги и сборы, применяемые на национальном уровне.Почему в Грузии рекордно растет экспорт электроэнергии >>Накануне в этих странах средняя стоимость электричества не превышала примерно 630 евро за мегаватт-час.Согласно данным биржи, в Латвии и Литве средняя цена электроэнергии в августе в один день превышала 800 евро за киловатт-час, затем показатель снизился и на 26 августа составляет в среднем по двум странам порядка 565 евро.Еврокомиссия продолжает изучать пути сдерживания энергетических ценЕврокомиссия продолжает изучать пути сдерживания цен на энергию, в том числе вопрос установления предельной стоимости газа из России.Ранее сообщалось, что ЕК работает над предложением ввести лимит цен, оно будет представлено на следующем Европейском совете. При позиции стран по этому вопросу очень разные.Цена на газ продолжает растиЦены фьючерсов на газ в Европе на торгах в четверг впервые с марта поднялись выше $3200 за тысячу кубометров, растут на 8%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Торги ближайшие фьючерсы открыли на уровне чуть выше $3080 (+3%), цены растут на 8%, составляя $3232,5 за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня - $2990,6, которая стала рекордной за все время функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.Российский "газ Шредингера" мешает энергонезависимости ЕС >>Ценовая волатильность на европейских рынках газа связана с неопределенностью в отношении безопасности его поставок. В пятницу "Газпром" сообщил, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября.
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новости, экономика, политика, европа, еврокомиссия, газпром, газ, электроэнергия
новости, экономика, политика, европа, еврокомиссия, газпром, газ, электроэнергия
Оптовая цена электроэнергии рекордно растет в Европе
Речь идет об оптовых ценах, они не включают налоги и сборы, применяемые на национальном уровне
ТБИЛИСИ, 25 авг - Sputnik. Средняя цена электроэнергии на 26 августа в ряде государств Евросоюза превысила отметку в 700 евро за мегаватт-час или вплотную приблизилась к ней. Об этом свидетельствуют данные биржи Nord Pool.
Так, в Австрии этот показатель составил 707,23 евро, во Франции - 706,32 евро, в Бельгии - 700,41 евро. Цена в Германии, Нидерландах и Дании превысила 690 евро за мегаватт-час.
Речь идет об оптовых ценах, они не включают налоги и сборы, применяемые на национальном уровне.
Накануне в этих странах средняя стоимость электричества не превышала примерно 630 евро за мегаватт-час.
Согласно данным биржи, в Латвии и Литве средняя цена электроэнергии в августе в один день превышала 800 евро за киловатт-час, затем показатель снизился и на 26 августа составляет в среднем по двум странам порядка 565 евро.
Еврокомиссия продолжает изучать пути сдерживания энергетических цен
Еврокомиссия продолжает изучать пути сдерживания цен на энергию, в том числе вопрос установления предельной стоимости газа из России.
"ЕК продолжает изучать пути сдерживания энергетических цен… Дискуссии по этим вопросам продолжаются, наша работа продолжается, я не могу вам сообщить ничего по датам и дальнейшим шагам", - заявил представитель комиссии на брифинге.
Ранее сообщалось, что ЕК работает над предложением ввести лимит цен, оно будет представлено на следующем Европейском совете. При позиции стран по этому вопросу очень разные.
Цена на газ продолжает расти
Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в четверг впервые с марта поднялись выше $3200 за тысячу кубометров, растут на 8%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Торги ближайшие фьючерсы открыли на уровне чуть выше $3080 (+3%), цены растут на 8%, составляя $3232,5 за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня - $2990,6, которая стала рекордной за все время функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
Ценовая волатильность на европейских рынках газа связана с неопределенностью в отношении безопасности его поставок. В пятницу "Газпром" сообщил, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября.