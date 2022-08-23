https://sputnik-georgia.ru/20220823/pochemu-v-gruzii-rekordno-rastet-eksport-elektroenergii-269712943.html

Почему в Грузии рекордно растет экспорт электроэнергии

Почему в Грузии рекордно растет экспорт электроэнергии

У страны есть возможность завершить торговлю электроэнергией с положительным сальдо в годовом исчислении, считает эксперт 23.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-23T19:02+0400

2022-08-23T19:02+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Экспорт электроэнергии из Грузии достиг рекордного уровня - за семь месяцев 2022 года продажи выросли на 337,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат".По статистике, за январь-июль страна экспортировала электроэнергию на сумму 65,8 миллиона долларов. В прошлом году страна заработала 14,8 миллиона долларов.Самый больший объем электроэнергии экспортировали в Турцию, Армению и Азербайджан.Грузия не зависит от российской электроэнергии - глава Нацкомиссии >>По словам энергетика Гии Арабидзе, в этом году у страны есть возможность завершить торговлю электроэнергией с положительным сальдо в годовом исчислении, он отметил, что ситуация очень отличается от предыдущих лет.Выросший спрос на электроэнергию в Турции за счет того, что экономика соседней страны растет быстрыми темпами после пандемии COVID-19, привела к тому, что Грузия экспортирует электроэнергию по высокой цене.Работу ТЭЦ эксперт объясняет тем, что Грузии в условиях выросшей стоимости на электроэнергию выгодно покупать газ, производить энергию и продавать ее."Энерготариф настолько высок, что покрывает как плату за импортный газ, так и себестоимость производства и при этом приносит прибыль", - пояснил эксперт.Тем не менее, по словам Арабидзе, очень важно, чтобы цены снизились к тому времени, когда Грузии придется самой закупаться электроэнергией.Энергонезависимость Грузии и "зеленая" энергия - мнение эксперта >>"У нас были очень хорошие 6-7 месяцев, так продолжаться не может, потому что с сентября генерация будет постепенно снижаться. Было бы хорошо, когда мы начнем закупать электроэнергию, если закрыли бы год с положительным сальдо", - сказал Арабидзе.Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов.Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы.Отказ от российской электроэнергии - неоправданная роскошь, заявил Нармания >>По последним данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), за первое полугодие 2022 года в стране было потреблено 7,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 7,8% больше по сравнению с январем-июнем 2021 года, а выработано 7,1 миллиарда киловатт-часов.За отчетный период страна импортировала электроэнергию из России - 907,2 миллиона киловатт-часов, Армении – 138,4 миллиона киловатт-часов, и Азербайджана – 129,1 миллиона киловатт-часов.

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грузия, экономика, новости, энергетика грузии