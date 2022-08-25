https://sputnik-georgia.ru/20220825/v-gruzinskoy-tyurme-prokhodit-massovaya-golodovka-zaklyuchennykh-269777189.html
В грузинской тюрьме проходит массовая голодовка заключенных
В грузинской тюрьме проходит массовая голодовка заключенных
Причиной голодовки называются условия режима и недостаточное медицинское обслуживание 25.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-25T23:31+0400
2022-08-25T23:31+0400
2022-08-25T23:31+0400
грузия
новости
общество
специальная пенитенциарная служба
голодовка
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Акцию голодовки устроили 75 заключенных, содержащихся в пенитернциарном учреждении №6 в селе Мтисдзири Гардабанского района, говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы."Голодающие осужденные находятся под особым наблюдением медицинского персонала с ежедневным мониторингом здоровья", - отмечается в заявлении.По данным службы, причиной голодовки называются условия режима и недостаточное медицинское обслуживание, что не соответствует действительности.Статус риска заключенному присуждается в зависимости от тяжести преступления и риска совершения нового, а также на основании соблюдения им тюремных правил.Кроме того, служба отмечает, что заключенным оказывается медицинская помощь, и в случае надобности их обследуют приглашенные из гражданских клиник специалисты, и сами заключенные по очереди отправляются на стационарное обследование в клиники. В случае неотложной необходимости транспортировка в клинику осуществляется незамедлительно.Грузинские заключенные и тюрьмы: последние данные >>Служба отмечает, что обследования в гражданских клиниках прошел с начала года 21 заключенный.Ранее телеканал "Мтавари архи" распространил письмо заключенных этого учреждения, в котором утверждается, что заключенные содержаться в невыносимых условиях и их права постоянно нарушаются. В пенитенциарной службе назвали письмо "грубым искажением реальности", отметив, что заключенные не могли отправить совместное письмо, так как у них нет права обмениваться информацией и корреспонденцией между собой.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, специальная пенитенциарная служба, голодовка
грузия, новости, общество, специальная пенитенциарная служба, голодовка
В грузинской тюрьме проходит массовая голодовка заключенных
Причиной голодовки называются условия режима и недостаточное медицинское обслуживание
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Акцию голодовки устроили 75 заключенных, содержащихся в пенитернциарном учреждении №6 в селе Мтисдзири Гардабанского района, говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы.
"Голодающие осужденные находятся под особым наблюдением медицинского персонала с ежедневным мониторингом здоровья", - отмечается в заявлении.
По данным службы, причиной голодовки называются условия режима и недостаточное медицинское обслуживание, что не соответствует действительности.
"Пенитенциарное учреждение №6 является учреждением закрытого типа, где размещены заключенные со статусом высокого и повышенного риска", - говорится в сообщении.
Статус риска заключенному присуждается в зависимости от тяжести преступления и риска совершения нового, а также на основании соблюдения им тюремных правил.
Кроме того, служба отмечает, что заключенным оказывается медицинская помощь, и в случае надобности их обследуют приглашенные из гражданских клиник специалисты, и сами заключенные по очереди отправляются на стационарное обследование в клиники. В случае неотложной необходимости транспортировка в клинику осуществляется незамедлительно.
Служба отмечает, что обследования в гражданских клиниках прошел с начала года 21 заключенный.
Ранее телеканал "Мтавари архи" распространил письмо заключенных этого учреждения, в котором утверждается, что заключенные содержаться в невыносимых условиях и их права постоянно нарушаются. В пенитенциарной службе назвали письмо "грубым искажением реальности", отметив, что заключенные не могли отправить совместное письмо, так как у них нет права обмениваться информацией и корреспонденцией между собой.