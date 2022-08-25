https://sputnik-georgia.ru/20220825/valeriy-meladze-vystupit-v-gruzii-269763144.html

Валерий Меладзе выступит в Грузии

Валерий Меладзе выступит в Грузии

Валерий Шалвович довольно давно не выступал на родине 25.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-25T15:47+0400

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валерий меладзе

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Известный российский певец с грузинскими корнями, который крайне редко выступает на родине, приезжает с гала-концертом в Тбилиси 23 ноября 2022 года, сообщают организаторы.Выступление популярного эстрадного исполнителя состоится на сцене столичного Дворца спорта. Начало вечера в 20:00. Билеты на концерт уже поступили в продажу.Валерий Меладзе родом из Батуми (Аджария). В 1989 году вместе со своим родным братом Константином Меладзе вошел в состав группы "Диалог", которую покинул в 1993 году. Впервые выступил сольно с песней "Не тревожь мне душу, скрипка" в 1992 году. "Фейк": Меладзе опроверг информацию об отъезде из России >>>В 1995 году вышел первый сольный альбом Валерия Меладзе "Сэра", моментально принесший ему славу. С самого начала и по сей день автором текстов, музыки и аранжировок всех песен Валерия является Константин Меладзе. Валерий Меладзе является одним из самых успешных певцов России.

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валерий меладзе, константин меладзе, дворец спорта, батуми, аджария, новости, грузия, культура, анонсы , тбилиси