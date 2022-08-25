https://sputnik-georgia.ru/20220825/voz-fiksiruet-snizhenie-chisla-sluchaev-zarazheniya-ospoy-obezyan-v-mire-269776559.html

ВОЗ фиксирует снижение числа случаев заражения оспой обезьян в мире

ВОЗ фиксирует снижение числа случаев заражения оспой обезьян в мире

По последним данным организации, в 92 странах зарегистрировано уже 35 тысяч случаев оспы обезьян 25.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-25T22:34+0400

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ТБИЛИСИ, 25 авг - Sputnik. Число случаев заражения оспой обезьян с 15 по 21 августа в мире сократилось на 21% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Вместе с тем отмечается, что с 15 по 21 августа число случаев, зарегистрированных в регионе Северной и Южной Америки, стремительно росло, подтверждая тенденции, наблюдавшиеся в течение последних нескольких недель.Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что Организация разрабатывает планы для проведения исследований, которые страны могли бы использовать для получения данных об эффективности вакцин.По последним данным организации, в 92 странах зарегистрировано уже 35 тысяч случаев оспы обезьян.ВОЗ: вакцины против оспы обезьян эффективны не на 100% >>Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.Большинство заражений этим заболеванием выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших сексуальные контакты с представителями своего пола.

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в мире, общество, новости, оспа обезьян, здравоохранение в грузии