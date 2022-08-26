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Фигурант дела о беспорядках в Тбилиси вышел на свободу под залог

Фигурант дела о беспорядках в Тбилиси вышел на свободу под залог

По данным следствия, Тамлиани участвовал "в групповом насилии", а именно "при помощи разных предметов задержанные нападали на полицейских" 26.08.2022, Sputnik Грузия

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2022-08-26T20:36+0400

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ТБИЛИСИ, 26 авг - Sputnik. Тбилисский городской суд изменил меру пресечения с заключения на залог фигуранту дела о беспорядках в Тбилиси 20-21 июня 2019 года Бесику Тамлиани, сообщает Первый канал.Тамлиани задержали на акции у здания Тбилисского городского суда 29 ноября 2021 года, где проходил процесс по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Ему предъявлено обвинение по статье - "оказании сопротивления сотруднику полиции или иному представителю власти". Новое обвинение грозит Тамлиани лишением свободы сроком от двух до трех лет.Это не первый случай, когда Тамлиани оказался за решеткой. В июле 2019 года его задержали вместе с Зурабом Будагашвили, Кахабером Купреишвилия и Цотне Соселия по обвинению в участии в беспорядках во время акции протеста в центре Тбилиси 20-21 июня 2019 года.По данным следствия, Тамлиани участвовал "в групповом насилии", а именно "при помощи разных предметов задержанные нападали на полицейских и оказывали им сопротивление". Позднее Тамлиани был освобожден под залог в 4 тысячи лари (около 1,3 тысячи долларов).Фигурант дела о беспорядках в Тбилиси останется за решеткой >>Предъявленные ему обвинения (участие в групповом насилии, повлекшее за собой погром, насилие, порчу и уничтожение чужой вещи; сопротивление представителям власти и нападение на них) предусматривает лишение свободы сроком от четырех до шести лет.

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