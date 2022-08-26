https://sputnik-georgia.ru/20220826/gruziya-v-novoy-geopoliticheskoy-realnosti-kakie-perspektivy-i-vyzovy-ee-ozhidayut-269794301.html

Грузия в новой геополитической реальности: какие перспективы и вызовы ее ожидают?

Грузия в новой геополитической реальности: какие перспективы и вызовы ее ожидают?

Эксперты Грузии и России обсудили политическую реальность и поделились прогнозами развития событий на ближайшее время 26.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-26T17:07+0400

2022-08-26T17:07+0400

2022-08-26T17:07+0400

пресс-центр

политика

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демур гиорхелидзе

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грузино-российские отношения

пресс-центр

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Какая роль будет отведена Грузии в условиях новой геополитической реальности – на этот вопрос эксперты из Москвы и Тбилиси пытались ответить в ходе видеомоста, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Участники видеомоста, профессор, эксперт по экономическим вопросам Демур Гиорхелидзе и политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев, обсудили мировую геополитическую ситуацию и место Грузии в новой реальности, внешнюю и внутреннюю политику Тбилиси, а также грузино-российские отношения.По словам Арешева, новая реальность, сложившаяся в результате проведения специальной военной операции на Украине, открывает новые возможности для малых стран постсоветского пространства, но и в то же время ставит их перед множеством вызовов. В первую очередь, по мнению политолога, это касается Грузии."На примере Грузии и того давления, которое на нее оказывается по самым разным направлениям, мы это все видим с достаточной очевидностью. Вот это давление постепенно вызывает раздражение и недовольство со стороны правящей партии, грузинского общества", - заявил Арешев.По мнению российского политолога, с конца февраля на Грузию оказывается "самое неприкрытое и беспардонное" давление, чтобы создать из стран Южного Кавказа дополнительный "источник проблем для России".При этом, по мнению эксперта, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" проводит весьма взвешенную политику и достойно "выдерживает давление" со стороны западных партнеров, но действует в "узких коридорах возможностей, что прекрасно понимают в России".Как отметил эксперт Демур Гиорхелидзе, Грузия поневоле оказалась вовлечена в геополитическое противостояние коллективного Запада и России."Когда две мощные силы соприкасаются друг с другом в очень плотном режиме, надо думать в первую очередь о выживании", - заявил политолог.В ходе видеомоста стороны также обсудили перспективу участия Грузии в формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран). С инициативой о создании такой платформы выступили лидеры Азербайджана и Турции. Иран и Россия приветствовали эту идею. МИД Грузии подтвердил, что Тбилиси отказывается от участия в региональном консультативном механизме "3+3" по Закавказью."Платформа "3+3" всегда открыта для Грузии" – Лавров >>>"Отказываться от переговоров со странами, с которыми у нас проблемы (речь не только о России), это настоящая глупость. Я это не приемлю. Любой формат переговоров – это дипломатия. А что такое дипломатия? Это решить вопросы на взаимно допустимых уступках. В одностороннем порядке ничто не может быть решено", - сказал Гиорхелидзе.Эксперты также обсудили вопрос, ждет ли Грузию "горячая" на политические процессы осень. Арешев выразил мнение, что стоит ждать "стремительно развивающихся процессов", в чем с ним не согласился его коллега из Грузии, заявив, что страну ждет "тихая и скудная" на политические события осень.

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политика, грузия, новости, андрей арешев, демур гиорхелидзе, россия, грузино-российские отношения, пресс-центр