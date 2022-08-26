https://sputnik-georgia.ru/20220826/gruziya-v-novoy-geopoliticheskoy-realnosti-kakie-perspektivy-i-vyzovy-ee-ozhidayut-269794301.html
Грузия в новой геополитической реальности: какие перспективы и вызовы ее ожидают?
Грузия в новой геополитической реальности: какие перспективы и вызовы ее ожидают?
Эксперты Грузии и России обсудили политическую реальность и поделились прогнозами развития событий на ближайшее время 26.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-26T17:07+0400
2022-08-26T17:07+0400
2022-08-26T17:07+0400
пресс-центр
политика
грузия
новости
андрей арешев
демур гиорхелидзе
россия
грузино-российские отношения
пресс-центр
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Какая роль будет отведена Грузии в условиях новой геополитической реальности – на этот вопрос эксперты из Москвы и Тбилиси пытались ответить в ходе видеомоста, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Участники видеомоста, профессор, эксперт по экономическим вопросам Демур Гиорхелидзе и политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев, обсудили мировую геополитическую ситуацию и место Грузии в новой реальности, внешнюю и внутреннюю политику Тбилиси, а также грузино-российские отношения.По словам Арешева, новая реальность, сложившаяся в результате проведения специальной военной операции на Украине, открывает новые возможности для малых стран постсоветского пространства, но и в то же время ставит их перед множеством вызовов. В первую очередь, по мнению политолога, это касается Грузии."На примере Грузии и того давления, которое на нее оказывается по самым разным направлениям, мы это все видим с достаточной очевидностью. Вот это давление постепенно вызывает раздражение и недовольство со стороны правящей партии, грузинского общества", - заявил Арешев.По мнению российского политолога, с конца февраля на Грузию оказывается "самое неприкрытое и беспардонное" давление, чтобы создать из стран Южного Кавказа дополнительный "источник проблем для России".При этом, по мнению эксперта, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" проводит весьма взвешенную политику и достойно "выдерживает давление" со стороны западных партнеров, но действует в "узких коридорах возможностей, что прекрасно понимают в России".Как отметил эксперт Демур Гиорхелидзе, Грузия поневоле оказалась вовлечена в геополитическое противостояние коллективного Запада и России."Когда две мощные силы соприкасаются друг с другом в очень плотном режиме, надо думать в первую очередь о выживании", - заявил политолог.В ходе видеомоста стороны также обсудили перспективу участия Грузии в формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран). С инициативой о создании такой платформы выступили лидеры Азербайджана и Турции. Иран и Россия приветствовали эту идею. МИД Грузии подтвердил, что Тбилиси отказывается от участия в региональном консультативном механизме "3+3" по Закавказью."Платформа "3+3" всегда открыта для Грузии" – Лавров >>>"Отказываться от переговоров со странами, с которыми у нас проблемы (речь не только о России), это настоящая глупость. Я это не приемлю. Любой формат переговоров – это дипломатия. А что такое дипломатия? Это решить вопросы на взаимно допустимых уступках. В одностороннем порядке ничто не может быть решено", - сказал Гиорхелидзе.Эксперты также обсудили вопрос, ждет ли Грузию "горячая" на политические процессы осень. Арешев выразил мнение, что стоит ждать "стремительно развивающихся процессов", в чем с ним не согласился его коллега из Грузии, заявив, что страну ждет "тихая и скудная" на политические события осень.
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политика, грузия, новости, андрей арешев, демур гиорхелидзе, россия, грузино-российские отношения, пресс-центр
политика, грузия, новости, андрей арешев, демур гиорхелидзе, россия, грузино-российские отношения, пресс-центр
Грузия в новой геополитической реальности: какие перспективы и вызовы ее ожидают?
Эксперты Грузии и России обсудили политическую реальность и поделились прогнозами развития событий на ближайшее время
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik.
Какая роль будет отведена Грузии в условиях новой геополитической реальности – на этот вопрос эксперты из Москвы и Тбилиси пытались ответить в ходе видеомоста, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
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Участники видеомоста, профессор, эксперт по экономическим вопросам Демур Гиорхелидзе и политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев, обсудили мировую геополитическую ситуацию и место Грузии в новой реальности, внешнюю и внутреннюю политику Тбилиси, а также грузино-российские отношения.
По словам Арешева, новая реальность, сложившаяся в результате проведения специальной военной операции на Украине, открывает новые возможности для малых стран постсоветского пространства, но и в то же время ставит их перед множеством вызовов. В первую очередь, по мнению политолога, это касается Грузии.
"На примере Грузии и того давления, которое на нее оказывается по самым разным направлениям, мы это все видим с достаточной очевидностью. Вот это давление постепенно вызывает раздражение и недовольство со стороны правящей партии, грузинского общества", - заявил Арешев.
По мнению российского политолога, с конца февраля на Грузию оказывается "самое неприкрытое и беспардонное" давление, чтобы создать из стран Южного Кавказа дополнительный "источник проблем для России".
"Логика западных партнеров направлена именно на это, - подчеркнул Арешев. - В случае Грузии эксплуатируются нерешенные проблемы в истории российско-грузинских отношений, провоцируются акции с участием радикальной оппозиции".
При этом, по мнению эксперта, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" проводит весьма взвешенную политику и достойно "выдерживает давление" со стороны западных партнеров, но действует в "узких коридорах возможностей, что прекрасно понимают в России".
Как отметил эксперт Демур Гиорхелидзе, Грузия поневоле оказалась вовлечена в геополитическое противостояние коллективного Запада и России.
"Когда две мощные силы соприкасаются друг с другом в очень плотном режиме, надо думать в первую очередь о выживании", - заявил политолог.
В ходе видеомоста стороны также обсудили перспективу участия Грузии в формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран). С инициативой о создании такой платформы выступили лидеры Азербайджана и Турции. Иран и Россия приветствовали эту идею. МИД Грузии подтвердил, что Тбилиси отказывается от участия в региональном консультативном механизме "3+3" по Закавказью.
"Отказываться от переговоров со странами, с которыми у нас проблемы (речь не только о России), это настоящая глупость. Я это не приемлю. Любой формат переговоров – это дипломатия. А что такое дипломатия? Это решить вопросы на взаимно допустимых уступках. В одностороннем порядке ничто не может быть решено", - сказал Гиорхелидзе.
Эксперты также обсудили вопрос, ждет ли Грузию "горячая" на политические процессы осень. Арешев выразил мнение, что стоит ждать "стремительно развивающихся процессов", в чем с ним не согласился его коллега из Грузии, заявив, что страну ждет "тихая и скудная" на политические события осень.