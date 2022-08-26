https://sputnik-georgia.ru/20220826/kak-izmenitsya-izbiratelnyy-kodeks-gruzii-pervoe-reshenie-269778735.html
Как изменится Избирательный кодекс Грузии: первое решение
Как изменится Избирательный кодекс Грузии: первое решение
Окончательный вариант поправок в Избирательный кодекс Грузии должен быть представлен в парламент к 21 сентября 26.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-26T07:01+0400
2022-08-26T07:01+0400
2022-08-26T08:04+0400
грузия
политика
новости
избирательный кодекс грузии
парламент грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264698214_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_d491d3a54b33dac50ce8a8ea4d7641b9.jpg
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Парламентская группа по работе над избирательной реформой договорилась об изменении системы избрания членов избирательных комиссии и повышении определенных штрафов, заявил глава группы Гия Миканадзе.Проведение избирательной реформы с учетом рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианской комиссии является одним из 12 условий для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.При этом он отметил, что также рабочая группа согласовала вопрос о сертифицировании всех представителей партий в комиссиях и назначаемых ЦИК.По предварительным данным, окончательный вариант поправок в Избирательный кодекс Грузии будет представлен к 21 сентября.Споры вокруг Избирательного кодекса Грузии - разногласия и предложения >>В рабочей группе вместе с правящей партией принимают участие только четыре оппозиционные партии. Остальные политические силы, как и авторитетные НПО, занимающиеся проблематикой выборов в работе комиссии не участвуют.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264698214_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_2e1dcad2c8672e826283eaf80192280a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, избирательный кодекс грузии, парламент грузии
грузия, политика, новости, избирательный кодекс грузии, парламент грузии
Как изменится Избирательный кодекс Грузии: первое решение
07:01 26.08.2022 (обновлено: 08:04 26.08.2022)
Окончательный вариант поправок в Избирательный кодекс Грузии должен быть представлен в парламент к 21 сентября
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Парламентская группа по работе над избирательной реформой договорилась об изменении системы избрания членов избирательных комиссии и повышении определенных штрафов, заявил глава группы Гия Миканадзе.
Проведение избирательной реформы с учетом рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианской комиссии является одним из 12 условий для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.
"Мы смогли согласовать несколько вопросов. В том числе вопрос о повышении штрафа за незаконное использование административных ресурсов с двух тысяч до четырех тысяч лари, а также о том, чтобы членом окружной избирательной комиссии не становился человек, бывший представителем политической партии или субъекта на последних выборах", – сказал Миканадзе.
При этом он отметил, что также рабочая группа согласовала вопрос о сертифицировании всех представителей партий в комиссиях и назначаемых ЦИК.
По предварительным данным, окончательный вариант поправок в Избирательный кодекс Грузии будет представлен к 21 сентября.
В рабочей группе вместе с правящей партией принимают участие только четыре оппозиционные партии. Остальные политические силы, как и авторитетные НПО, занимающиеся проблематикой выборов в работе комиссии не участвуют.