https://sputnik-georgia.ru/20220826/kak-izmenitsya-izbiratelnyy-kodeks-gruzii-pervoe-reshenie-269778735.html

Как изменится Избирательный кодекс Грузии: первое решение

Как изменится Избирательный кодекс Грузии: первое решение

Окончательный вариант поправок в Избирательный кодекс Грузии должен быть представлен в парламент к 21 сентября 26.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-26T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Парламентская группа по работе над избирательной реформой договорилась об изменении системы избрания членов избирательных комиссии и повышении определенных штрафов, заявил глава группы Гия Миканадзе.Проведение избирательной реформы с учетом рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианской комиссии является одним из 12 условий для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.При этом он отметил, что также рабочая группа согласовала вопрос о сертифицировании всех представителей партий в комиссиях и назначаемых ЦИК.По предварительным данным, окончательный вариант поправок в Избирательный кодекс Грузии будет представлен к 21 сентября.Споры вокруг Избирательного кодекса Грузии - разногласия и предложения >>В рабочей группе вместе с правящей партией принимают участие только четыре оппозиционные партии. Остальные политические силы, как и авторитетные НПО, занимающиеся проблематикой выборов в работе комиссии не участвуют.

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грузия, политика, новости, избирательный кодекс грузии, парламент грузии