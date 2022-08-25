https://sputnik-georgia.ru/20220825/spory-vokrug-izbiratelnogo-kodeksa-gruzii---raznoglasiya-i-predlozheniya-269774600.html

Споры вокруг Избирательного кодекса Грузии - разногласия и предложения

Споры вокруг Избирательного кодекса Грузии - разногласия и предложения

Пока договоренность достигнута лишь по вопросу формирования избирательных комиссий и штрафов за незаконное использование административных ресурсов 25.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-25T20:23+0400

2022-08-25T20:23+0400

2022-08-25T20:38+0400

грузия

новости

политика

венецианская комиссия

бдипч/обсе

избирательный кодекс грузии

избирательный кодекс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/19/269774400_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_73c1d2140c2493dbc27cb301c9b62c4c.jpg

ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Рабочая группа при юридическом комитете парламента Грузии должна 21 сентября представить пакет поправок в Избирательный кодекс, однако до общего согласия пока далеко.Проведение избирательной реформы с учетом рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианской комиссии является одним из 12 условий для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.На данный момент в группе работают только представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозиционных партий "Граждане", "Гирчи" и "За Грузию".Грузинские НПО обвинили власти в атаке на гражданский сектор >>Пока договоренность достигнута лишь по вопросу формирования избирательных комиссий и штрафов за незаконное использование административных ресурсов.Между тем в рекомендациях Венецианской комиссии и БДИПЧ/ОБСЕ основным аспектом избирательной реформы называлось доминирующее положение правящей силы в плане представительства в окружных и районных комиссиях и неравное распределение финансовых ресурсов и рекламного времени партий.В группе этот вопрос подняла партия "Граждане".Вторым требованием, о котором говорят партии, является введение электронного голосования как минимум на трети или на половине участков уже к следующим выборов.Как заявляют в правящей партии, вопрос электронного голосования будет рассматриваться в ходе следующего заседания."У этого процесса есть позитивные стороны, и он требует как политического решения, так и финансового рассмотрения. Пока мы этот вопрос не рассматривали, но он есть в повестке дня, и мы к нему вернемся на следующем заседании", - сказал руководитель группы, депутат "Грузинской мечты" Гиви Миканадзе.Другие предложенияВ работе группы после скандала с отказом допустить к работе НПО "Межднародное общество за справедливые выборы и демократию" не принимают участия неправительственные организации, которые многие годы занимались проблематикой выборов.Однако, несмотря на отказ участвовать в заседаниях, авторитетная организация "Ассоциация молодых юристов" предложила свой вариант изменений Избирательного кодекса Грузии.Конкурсная комиссия отобрала кандидатов на пост члена ЦИК Грузии >>В своем документе НПО предлагает расширить список лиц, которым запрещено участвовать в агитации, передать полномочия рассмотрения вопроса использования административных ресурсов ЦИК Грузии, ввести запрет на онлайн агитацию и расширить самое понятие агитации, увеличить сроки формирования избирательных комиссий, ввести день тишины, а также запретить партиям вести учет своих избирателей, пришедших на выборы.Кроме того НПО предлагает ввести штрафы за нарушения при подсчете голосов и формировать комиссии по новому принципу, при котором для назначения членов ЦИК необходимо согласие правящей партии и оппозиции.Также НПО выступает за предоставление партиям одинакового рекламного времени вне зависимости от участия в предыдущих выборах.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, венецианская комиссия, бдипч/обсе, избирательный кодекс грузии, избирательный кодекс