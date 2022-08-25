https://sputnik-georgia.ru/20220825/spory-vokrug-izbiratelnogo-kodeksa-gruzii---raznoglasiya-i-predlozheniya-269774600.html
Споры вокруг Избирательного кодекса Грузии - разногласия и предложения
Споры вокруг Избирательного кодекса Грузии - разногласия и предложения
Пока договоренность достигнута лишь по вопросу формирования избирательных комиссий и штрафов за незаконное использование административных ресурсов 25.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-25T20:23+0400
2022-08-25T20:23+0400
2022-08-25T20:38+0400
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венецианская комиссия
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избирательный кодекс
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Рабочая группа при юридическом комитете парламента Грузии должна 21 сентября представить пакет поправок в Избирательный кодекс, однако до общего согласия пока далеко.Проведение избирательной реформы с учетом рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианской комиссии является одним из 12 условий для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.На данный момент в группе работают только представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозиционных партий "Граждане", "Гирчи" и "За Грузию".Грузинские НПО обвинили власти в атаке на гражданский сектор >>Пока договоренность достигнута лишь по вопросу формирования избирательных комиссий и штрафов за незаконное использование административных ресурсов.Между тем в рекомендациях Венецианской комиссии и БДИПЧ/ОБСЕ основным аспектом избирательной реформы называлось доминирующее положение правящей силы в плане представительства в окружных и районных комиссиях и неравное распределение финансовых ресурсов и рекламного времени партий.В группе этот вопрос подняла партия "Граждане".Вторым требованием, о котором говорят партии, является введение электронного голосования как минимум на трети или на половине участков уже к следующим выборов.Как заявляют в правящей партии, вопрос электронного голосования будет рассматриваться в ходе следующего заседания."У этого процесса есть позитивные стороны, и он требует как политического решения, так и финансового рассмотрения. Пока мы этот вопрос не рассматривали, но он есть в повестке дня, и мы к нему вернемся на следующем заседании", - сказал руководитель группы, депутат "Грузинской мечты" Гиви Миканадзе.Другие предложенияВ работе группы после скандала с отказом допустить к работе НПО "Межднародное общество за справедливые выборы и демократию" не принимают участия неправительственные организации, которые многие годы занимались проблематикой выборов.Однако, несмотря на отказ участвовать в заседаниях, авторитетная организация "Ассоциация молодых юристов" предложила свой вариант изменений Избирательного кодекса Грузии.Конкурсная комиссия отобрала кандидатов на пост члена ЦИК Грузии >>В своем документе НПО предлагает расширить список лиц, которым запрещено участвовать в агитации, передать полномочия рассмотрения вопроса использования административных ресурсов ЦИК Грузии, ввести запрет на онлайн агитацию и расширить самое понятие агитации, увеличить сроки формирования избирательных комиссий, ввести день тишины, а также запретить партиям вести учет своих избирателей, пришедших на выборы.Кроме того НПО предлагает ввести штрафы за нарушения при подсчете голосов и формировать комиссии по новому принципу, при котором для назначения членов ЦИК необходимо согласие правящей партии и оппозиции.Также НПО выступает за предоставление партиям одинакового рекламного времени вне зависимости от участия в предыдущих выборах.
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грузия, новости, политика, венецианская комиссия, бдипч/обсе, избирательный кодекс грузии, избирательный кодекс
грузия, новости, политика, венецианская комиссия, бдипч/обсе, избирательный кодекс грузии, избирательный кодекс
Споры вокруг Избирательного кодекса Грузии - разногласия и предложения
20:23 25.08.2022 (обновлено: 20:38 25.08.2022)
Пока договоренность достигнута лишь по вопросу формирования избирательных комиссий и штрафов за незаконное использование административных ресурсов
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Рабочая группа при юридическом комитете парламента Грузии должна 21 сентября представить пакет поправок в Избирательный кодекс, однако до общего согласия пока далеко.
Проведение избирательной реформы с учетом рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианской комиссии является одним из 12 условий для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.
На данный момент в группе работают только представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозиционных партий "Граждане", "Гирчи" и "За Грузию".
Пока договоренность достигнута лишь по вопросу формирования избирательных комиссий и штрафов за незаконное использование административных ресурсов.
Между тем в рекомендациях Венецианской комиссии и БДИПЧ/ОБСЕ основным аспектом избирательной реформы называлось доминирующее положение правящей силы в плане представительства в окружных и районных комиссиях и неравное распределение финансовых ресурсов и рекламного времени партий.
В группе этот вопрос подняла партия "Граждане".
"Для нас принципиальным вопросом является вопрос назначения членов окружных комиссий. По действующим регуляциям, для назначения хватает простого большинства членов ЦИК без участия оппозиции. Мы просим поднять кворум до 2/3", - сказал представитель партии Леван Иоселиани.
Вторым требованием, о котором говорят партии, является введение электронного голосования как минимум на трети или на половине участков уже к следующим выборов.
Как заявляют в правящей партии, вопрос электронного голосования будет рассматриваться в ходе следующего заседания.
"У этого процесса есть позитивные стороны, и он требует как политического решения, так и финансового рассмотрения. Пока мы этот вопрос не рассматривали, но он есть в повестке дня, и мы к нему вернемся на следующем заседании", - сказал руководитель группы, депутат "Грузинской мечты" Гиви Миканадзе.
Другие предложения
В работе группы после скандала с отказом допустить к работе НПО "Межднародное общество за справедливые выборы и демократию" не принимают участия неправительственные организации, которые многие годы занимались проблематикой выборов.
Однако, несмотря на отказ участвовать в заседаниях, авторитетная организация "Ассоциация молодых юристов" предложила свой вариант изменений Избирательного кодекса Грузии.
В своем документе НПО предлагает расширить список лиц, которым запрещено участвовать в агитации, передать полномочия рассмотрения вопроса использования административных ресурсов ЦИК Грузии, ввести запрет на онлайн агитацию и расширить самое понятие агитации, увеличить сроки формирования избирательных комиссий, ввести день тишины, а также запретить партиям вести учет своих избирателей, пришедших на выборы.
Кроме того НПО предлагает ввести штрафы за нарушения при подсчете голосов и формировать комиссии по новому принципу, при котором для назначения членов ЦИК необходимо согласие правящей партии и оппозиции.
Также НПО выступает за предоставление партиям одинакового рекламного времени вне зависимости от участия в предыдущих выборах.