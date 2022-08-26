https://sputnik-georgia.ru/20220826/pochemu-perebolevshim-covid-19-opasna-zhara-otvet-vracha-269783730.html

Почему переболевшим COVID-19 опасна жара? Ответ врача

Почему переболевшим COVID-19 опасна жара? Ответ врача

Специалист рассказал, почему переболевшим коронавирусом лучше избегать жаркой погоды 26.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-26T11:40+0400

2022-08-26T11:40+0400

2022-08-26T11:40+0400

коронавирус covid-19

общество

в мире

новости

советы врачей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/09/252543325_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_c3b447bafbd5d9fc304464f87280e3db.jpg

ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Жара – не самое нужное место для тех, кто недавно переболел коронавирусом и повредил легкие, заявляет специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.В Индии зафиксирована вспышка "томатного гриппа": что это за болезнь? >>>По словам врача, пациентам с поврежденными из-за COVID-19 легкими лучше находиться в помещении с кондиционером. Это связано с тем, что жара сильно влияет на течение постковидного синдрома у людей с рубцами в легких, она может утяжелить последствия перенесенной инфекции.Более того, жаркая погода также усложняет течение вируса у пациентов с проблемами сердечно-сосудистой системы, а также с избыточной массой тела и сахарным диабетом. При этом на людей без патологий жаркая погода не окажет подобное влияние, утверждает специалист.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

коронавирус covid-19, общество, в мире, новости, советы врачей