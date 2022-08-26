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Почему переболевшим COVID-19 опасна жара? Ответ врача
Почему переболевшим COVID-19 опасна жара? Ответ врача
Специалист рассказал, почему переболевшим коронавирусом лучше избегать жаркой погоды 26.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-26T11:40+0400
2022-08-26T11:40+0400
2022-08-26T11:40+0400
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Жара – не самое нужное место для тех, кто недавно переболел коронавирусом и повредил легкие, заявляет специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.В Индии зафиксирована вспышка "томатного гриппа": что это за болезнь? >>>По словам врача, пациентам с поврежденными из-за COVID-19 легкими лучше находиться в помещении с кондиционером. Это связано с тем, что жара сильно влияет на течение постковидного синдрома у людей с рубцами в легких, она может утяжелить последствия перенесенной инфекции.Более того, жаркая погода также усложняет течение вируса у пациентов с проблемами сердечно-сосудистой системы, а также с избыточной массой тела и сахарным диабетом. При этом на людей без патологий жаркая погода не окажет подобное влияние, утверждает специалист.
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коронавирус covid-19, общество, в мире, новости, советы врачей
коронавирус covid-19, общество, в мире, новости, советы врачей
Почему переболевшим COVID-19 опасна жара? Ответ врача
Специалист рассказал, почему переболевшим коронавирусом лучше избегать жаркой погоды
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Жара – не самое нужное место для тех, кто недавно переболел коронавирусом и повредил легкие, заявляет специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
По словам врача, пациентам с поврежденными из-за COVID-19 легкими лучше находиться в помещении с кондиционером. Это связано с тем, что жара сильно влияет на течение постковидного синдрома у людей с рубцами в легких, она может утяжелить последствия перенесенной инфекции.
"Жара и так тяжело переносится, человеку непросто, а если на этом фоне вирус, то, я думаю, что это сильно ухудшит прогноз по исходу инфекции", – сказал специалист.
Более того, жаркая погода также усложняет течение вируса у пациентов с проблемами сердечно-сосудистой системы, а также с избыточной массой тела и сахарным диабетом. При этом на людей без патологий жаркая погода не окажет подобное влияние, утверждает специалист.