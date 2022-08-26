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https://sputnik-georgia.ru/20220826/pochemu-perebolevshim-covid-19-opasna-zhara-otvet-vracha-269783730.html
Почему переболевшим COVID-19 опасна жара? Ответ врача
Почему переболевшим COVID-19 опасна жара? Ответ врача
Специалист рассказал, почему переболевшим коронавирусом лучше избегать жаркой погоды 26.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-26T11:40+0400
2022-08-26T11:40+0400
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Жара – не самое нужное место для тех, кто недавно переболел коронавирусом и повредил легкие, заявляет специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.В Индии зафиксирована вспышка "томатного гриппа": что это за болезнь? &gt;&gt;&gt;По словам врача, пациентам с поврежденными из-за COVID-19 легкими лучше находиться в помещении с кондиционером. Это связано с тем, что жара сильно влияет на течение постковидного синдрома у людей с рубцами в легких, она может утяжелить последствия перенесенной инфекции.Более того, жаркая погода также усложняет течение вируса у пациентов с проблемами сердечно-сосудистой системы, а также с избыточной массой тела и сахарным диабетом. При этом на людей без патологий жаркая погода не окажет подобное влияние, утверждает специалист.
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коронавирус covid-19, общество, в мире, новости, советы врачей
коронавирус covid-19, общество, в мире, новости, советы врачей

Почему переболевшим COVID-19 опасна жара? Ответ врача

11:40 26.08.2022
© photo: Sputnik / StringerЖаркое лето в столице Грузии. Девушка с мороженым
Жаркое лето в столице Грузии. Девушка с мороженым - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Специалист рассказал, почему переболевшим коронавирусом лучше избегать жаркой погоды
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Жара – не самое нужное место для тех, кто недавно переболел коронавирусом и повредил легкие, заявляет специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
В Индии зафиксирована вспышка "томатного гриппа": что это за болезнь? >>>
По словам врача, пациентам с поврежденными из-за COVID-19 легкими лучше находиться в помещении с кондиционером. Это связано с тем, что жара сильно влияет на течение постковидного синдрома у людей с рубцами в легких, она может утяжелить последствия перенесенной инфекции.

"Жара и так тяжело переносится, человеку непросто, а если на этом фоне вирус, то, я думаю, что это сильно ухудшит прогноз по исходу инфекции", – сказал специалист.

Более того, жаркая погода также усложняет течение вируса у пациентов с проблемами сердечно-сосудистой системы, а также с избыточной массой тела и сахарным диабетом. При этом на людей без патологий жаркая погода не окажет подобное влияние, утверждает специалист.
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