https://sputnik-georgia.ru/20220826/prezident-gruzii-predstavila-kandidatov-na-post-chlena-tsik-269805927.html

Президент Грузии представила кандидатов на пост члена ЦИК

Президент Грузии представила кандидатов на пост члена ЦИК

По закону, глава ЦИК Грузии и члены комиссии избираются 2/3 голосов депутатов сроком на пять лет 26.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-26T23:16+0400

2022-08-26T23:16+0400

2022-08-26T23:16+0400

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили представила парламенту двух кандидатов на вакантное место в Центральной избирательной комиссии.В августе истекает срок полномочий членов ЦИК Майи Заридзе и Гии Цацашвили. Они были избраны парламентом в феврале на полгода. На данный момент президент Грузии отобрала двух кандидатов на одно вакантное место.В списке оказались Георгий Марсагишвили и Натия Циптаури.Президент Грузии приняла политически мотивированное решение – глава ЦИК >>По закону, глава ЦИК Грузии и члены комиссии избираются 2/3 голосов депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование, и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. В таком случае срок полномочий составляет лишь полгода.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, политика, новости, цик грузии, президент грузии, саломе зурабишвили