https://sputnik-georgia.ru/20220826/rossiya-snizila-poshliny-na-eksport-pshenitsy-nefti-i-podsolnechnogo-masla-269800362.html

Россия снизила пошлины на экспорт пшеницы, нефти и подсолнечного масла

Россия снизила пошлины на экспорт пшеницы, нефти и подсолнечного масла

Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам Российской Федерации в виде субсидий производителям 26.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-26T20:12+0400

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ТБИЛИСИ, 26 августа — Sputnik. Россия снизила экспортные пошлины на зерно, подсолнечное масло и нефть.В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 31 августа по 6 сентября включительно составит 4 053,8 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 2 729,3 рубля за тонну, кукурузы - 3 569,9 рубля за тонну.Уборка пшеницы в Грузии идет полным ходом >>Пошлина на экспорт пшеницы с 24 по 30 августа включительно составляет 4 794,7 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 3 092,1 рубля за тонну, кукурузы - 3 852,4 рубля за тонну, передает РИА Новости.Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.Пошлины на экспорт зерна сохранятсяМинистерство сельского хозяйства РФ не рассматривает отмену плавающих экспортных пошлин на зерно, они сохраняют свою эффективность.Базовой для пшеницы при таком расчете является цена в 15 тысяч рублей за тонну, для ячменя и кукурузы - 13 875 рублей."При снижении экспортных цен на зерно до уровня базовых пошлина автоматически станет нулевой", - указали в министерстве.Экспорт подсолнечного маслаПошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 сентября снизится до 8621,3 рубля за тонну, что в 1,9 раза меньше, чем сейчас, а на экспорт подсолнечного шрота - до 1578,5 рубля за тонну.Пошлина на экспорт подсолнечного шрота в сентябре рассчитана по индикативной цене 269,3 доллара за тонну. В августе ее размер составляет 2265,4 рубля за тонну (рассчитана при цене 304,3 доллара за тонну).В начале июля правительство РФ продлило на год срок действия пошлин на экспорт подсолнечного масла, шрота и семян подсолнечника - до 31 августа 2023 года - и перевело расчет пошлин на масло и шрот в рубли.Пошлина на нефть снизиласьПошлина на экспорт нефти из России с 1 сентября снизится на 1 доллар - до 52 долларов за тонну.Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится до 15,6 доллара с 15,9 доллара за тонну, на темные - до 52 долларов с 53 долларов. Пошлина на экспорт товарного бензина опустится до 15,6 доллара с 15,9 доллара за тонну, а прямогонного (нафты) - до 28,6 доллара с 29,1 доллара за тонну.Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) с 1 сентября уменьшится до 91,6 доллара с 102,2 доллара, на чистые фракции СУГ - до 82,4 доллара с 91,9 доллара, на кокс - до 3,3 доллара с 3,4 доллара за тонну.

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