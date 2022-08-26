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Телескоп "Джеймс Уэбб" впервые обнаружил двуокись углерода вне Солнечной системы

Телескоп "Джеймс Уэбб" впервые обнаружил двуокись углерода вне Солнечной системы

Детали полученных сведений и выводы экспертов вскоре будут опубликованы в журнале Nature 26.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-26T14:20+0400

2022-08-26T14:20+0400

2022-08-26T14:20+0400

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Телескоп "Джеймс Уэбб" впервые зафиксировал двуокись углерода в атмосфере планеты за пределами Солнечной системы, заявили в НАСА.Космический телескоп "Джеймс Уэбб" – орбитальная инфракрасная обсерватория. Самый крупный космический телескоп с самым большим зеркалом из когда-либо запущенных человечеством.Сообщается, что открытие было совершено при наблюдении космической обсерваторией за планетой WASP-39 B, которая вращается вокруг подобной Солнцу звезды на расстоянии в 700 световых лет от Земли.Газовый гигант WASP-39 B был обнаружен астрономами в 2011 году. С тех пор с помощью космических телескопов "Хаббл" и "Спитцер" ученые узнали о наличии в его атмосфере водяного пара, натрия и калия, однако двуокись углерода в ней рассмотрели впервые."Жуткое звучание": NASA записало звук из черной дыры — ВИДЕО >>>В НАСА отмечают, что полученные данные "дают важные сведения о составе и формировании планеты". Детали полученных сведений и выводы экспертов вскоре будут опубликованы в журнале Nature.

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