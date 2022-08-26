https://sputnik-georgia.ru/20220826/tragediya-v-tts-v-erevane-prokuratura-armenii-obyavila-o-zaderzhaniyakh-269795385.html

Трагедия в ТЦ в Ереване: прокуратура Армении объявила о задержаниях

Трагедия в ТЦ в Ереване: прокуратура Армении объявила о задержаниях

В результате взрыва и пожара в ереванском торговом центре погибли 16 человек, пострадали 62 26.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-26T18:15+0400

2022-08-26T18:15+0400

2022-08-26T17:54+0400

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ТБИЛИСИ, 26 авг - Sputnik. В рамках расследования уголовного дела о пожаре и взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване задержали четверых граждан, сообщила пресс-секретарь генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян.Днем 14 августа в ереванском торговом центре "Сурмалу" произошел сильный взрыв. В результате инцидента погибли 16 человек, пострадали – 62, один пропал без вести. В Армении был объявлен двухдневный траур (17-18 августа).Один из задержанных по факту взрыва с возгоранием в торговом центре "Сурмалу" в Ереване является замдиректора ТЦ, сообщил Sputnik Армения.Премьер Грузии выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в Ереване >>Задержан также арендатор склада, в котором хранились взрывчатые вещества, и двое лиц, использовавших складское помещение. Замдиректора ТЦ и арендатор обвиняются в нарушении правил противопожарной безопасности, повлекшей смерть человека, а лица, использовавшие склад, - в смерти двух и более лиц по неосторожности.

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