https://sputnik-georgia.ru/20220826/tragediya-v-tts-v-erevane-prokuratura-armenii-obyavila-o-zaderzhaniyakh-269795385.html
Трагедия в ТЦ в Ереване: прокуратура Армении объявила о задержаниях
Трагедия в ТЦ в Ереване: прокуратура Армении объявила о задержаниях
В результате взрыва и пожара в ереванском торговом центре погибли 16 человек, пострадали 62 26.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-26T18:15+0400
2022-08-26T18:15+0400
2022-08-26T17:54+0400
ереван
происшествия
новости
армения
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/0f/269437636_0:200:3070:1927_1920x0_80_0_0_d252a82ee180a280f1c68ace3a789c39.jpg
ТБИЛИСИ, 26 авг - Sputnik. В рамках расследования уголовного дела о пожаре и взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване задержали четверых граждан, сообщила пресс-секретарь генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян.Днем 14 августа в ереванском торговом центре "Сурмалу" произошел сильный взрыв. В результате инцидента погибли 16 человек, пострадали – 62, один пропал без вести. В Армении был объявлен двухдневный траур (17-18 августа).Один из задержанных по факту взрыва с возгоранием в торговом центре "Сурмалу" в Ереване является замдиректора ТЦ, сообщил Sputnik Армения.Премьер Грузии выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в Ереване >>Задержан также арендатор склада, в котором хранились взрывчатые вещества, и двое лиц, использовавших складское помещение. Замдиректора ТЦ и арендатор обвиняются в нарушении правил противопожарной безопасности, повлекшей смерть человека, а лица, использовавшие склад, - в смерти двух и более лиц по неосторожности.
ереван
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/0f/269437636_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_c44a2fbdeae5ea3919f849f58db7a5d5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ереван, происшествия, новости, армения, пожар
ереван, происшествия, новости, армения, пожар
Трагедия в ТЦ в Ереване: прокуратура Армении объявила о задержаниях
В результате взрыва и пожара в ереванском торговом центре погибли 16 человек, пострадали 62
ТБИЛИСИ, 26 авг - Sputnik. В рамках расследования уголовного дела о пожаре и взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване задержали четверых граждан, сообщила пресс-секретарь генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян.
Днем 14 августа в ереванском торговом центре "Сурмалу" произошел сильный взрыв. В результате инцидента погибли 16 человек, пострадали – 62, один пропал без вести. В Армении был объявлен двухдневный траур (17-18 августа).
Один из задержанных по факту взрыва с возгоранием в торговом центре "Сурмалу" в Ереване является замдиректора ТЦ, сообщил Sputnik Армения
.
Задержан также арендатор склада, в котором хранились взрывчатые вещества, и двое лиц, использовавших складское помещение.
Замдиректора ТЦ и арендатор обвиняются в нарушении правил противопожарной безопасности, повлекшей смерть человека, а лица, использовавшие склад, - в смерти двух и более лиц по неосторожности.