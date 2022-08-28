https://sputnik-georgia.ru/20220828/bilingvalnoe-obuchenie-dlya-natsmenshinstv-vnedryaetsya-v-sistemu-obrazovaniya-gruzii-269839091.html

Билингвальное обучение для нацменьшинств внедряется в систему образования Грузии

Билингвальное обучение для нацменьшинств внедряется в систему образования Грузии

Стартовал масштабный проект строительства и восстановления 800 школ, стоимость которого составляет один миллиард лари 28.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-28T16:40+0400

2022-08-28T16:40+0400

2022-08-28T16:40+0400

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Министерство образования Грузии продолжает активную работу для интеграции национальных меньшинств в образовательный процесс – развивается внедрение в национальную учебную программу двуязычного подхода, сообщает пресс-служба ведомства.Вопросы интеграции нацменьшинств и новые проекты Минобразования обсудили на рабочей встрече при поддержке Австрийского фонда развития и партнерства, а также неправительственной организации "Многонациональная Грузия" министр образования Михаил Чхенкели и госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани.В рамках встречи Михаил Чхенкели рассказал об обеспечении надлежащей образовательной инфраструктуры с целью улучшения учебной среды.По его словам, стартовал масштабный проект строительства и восстановления 800 школ, стоимость которого составляет один миллиард лари.Первый этап проекта начнется в сентябре-октябре этого года, и будет объявлен тендер на строительство 80 новых школ и реконструкцию 320 школ. Согласно проекту, тендер на реконструкцию оставшихся 400 школ будет объявлен в 2023-2024 годах, а до конца 2026 года всего будет построено и отремонтировано 800 школ.Минобразования выделит гранты для исследований в области грузинского языка >>Как отметил Михаил Чхенкели, проект обеспечивает равный доступ к образовательным ресурсам и их усовершенствование, а пользу от его реализации получат более 230 тысяч студентов.В результате к концу 2026 года все государственные общеобразовательные учреждения будут инфраструктурно благоустроены.

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