https://sputnik-georgia.ru/20220828/minobrazovaniya-vydelit-granty-dlya-issledovaniy-v-oblasti-gruzinskogo-yazyka-269838854.html
Минобразования выделит гранты для исследований в области грузинского языка
Минобразования выделит гранты для исследований в области грузинского языка
Конкурс будет способствовать функционированию грузинского и абхазского языков, защите и исследованию государственных языков 28.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-28T14:22+0400
2022-08-28T14:22+0400
2022-08-28T14:08+0400
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михаил чхенкели
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Конкурс грантов на научные исследования, способствующий защите и развитию грузинского языка, является делом государственной важности, говорится в информации распространенной Минобразования Грузии.По данным ведомства, вместе с исследователями грузинского языка в научном процессе смогут участвовать абхазские ученые, заинтересованные в изучении абхазского языка.Конкурс предоставит участникам возможность представить научные проекты в таких областях, как грузинский язык, картвельские языки, абхазский язык, языковое разнообразие Грузии и языковые технологии.Абхазский язык находится под защитой Конституции Грузии – премьер >>Конкурс будет способствовать функционированию грузинского и абхазского языков, защите и исследованию государственных языков.Осуществляемые Минобразования Грузии проекты обсудили на рабочей встрече Министр образования Михаил Чхенкели и Госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани. Встреча прошла при поддержке Австрийского фонда развития и партнерства, а также неправительственной организации "Многонациональная Грузия".Минкульт Грузии объявил конкурс на перевод литературы на абхазский и осетинский языки >>Михаил Чхенкели проинформировал участников встречи о конкурсе грантов на научные исследования, способствующем защите и развитию государственного языка, который был объявлен Национальным научным фондом Грузии имени Шота Руставели при поддержке Департамента государственного языка.
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грузия, новости, культура, общество, михаил чхенкели, министерство образования и науки грузии, грузинский язык, абхазский язык
грузия, новости, культура, общество, михаил чхенкели, министерство образования и науки грузии, грузинский язык, абхазский язык
Минобразования выделит гранты для исследований в области грузинского языка
Конкурс будет способствовать функционированию грузинского и абхазского языков, защите и исследованию государственных языков
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Конкурс грантов на научные исследования, способствующий защите и развитию грузинского языка, является делом государственной важности, говорится в информации распространенной Минобразования Грузии.
По данным ведомства, вместе с исследователями грузинского языка в научном процессе смогут участвовать абхазские ученые, заинтересованные в изучении абхазского языка.
Конкурс предоставит участникам возможность представить научные проекты в таких областях, как грузинский язык, картвельские языки, абхазский язык, языковое разнообразие Грузии и языковые технологии.
Конкурс будет способствовать функционированию грузинского и абхазского языков, защите и исследованию государственных языков.
Осуществляемые Минобразования Грузии проекты обсудили на рабочей встрече Министр образования Михаил Чхенкели и Госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани. Встреча прошла при поддержке Австрийского фонда развития и партнерства, а также неправительственной организации "Многонациональная Грузия".
Михаил Чхенкели проинформировал участников встречи о конкурсе грантов на научные исследования, способствующем защите и развитию государственного языка, который был объявлен Национальным научным фондом Грузии имени Шота Руставели при поддержке Департамента государственного языка.