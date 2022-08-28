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Минобразования выделит гранты для исследований в области грузинского языка
Минобразования выделит гранты для исследований в области грузинского языка
Конкурс будет способствовать функционированию грузинского и абхазского языков, защите и исследованию государственных языков 28.08.2022, Sputnik Грузия
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2022-08-28T14:08+0400
грузия
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михаил чхенкели
министерство образования и науки грузии
грузинский язык
абхазский язык
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Конкурс грантов на научные исследования, способствующий защите и развитию грузинского языка, является делом государственной важности, говорится в информации распространенной Минобразования Грузии.По данным ведомства, вместе с исследователями грузинского языка в научном процессе смогут участвовать абхазские ученые, заинтересованные в изучении абхазского языка.Конкурс предоставит участникам возможность представить научные проекты в таких областях, как грузинский язык, картвельские языки, абхазский язык, языковое разнообразие Грузии и языковые технологии.Абхазский язык находится под защитой Конституции Грузии – премьер &gt;&gt;Конкурс будет способствовать функционированию грузинского и абхазского языков, защите и исследованию государственных языков.Осуществляемые Минобразования Грузии проекты обсудили на рабочей встрече Министр образования Михаил Чхенкели и Госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани. Встреча прошла при поддержке Австрийского фонда развития и партнерства, а также неправительственной организации "Многонациональная Грузия".Минкульт Грузии объявил конкурс на перевод литературы на абхазский и осетинский языки &gt;&gt;Михаил Чхенкели проинформировал участников встречи о конкурсе грантов на научные исследования, способствующем защите и развитию государственного языка, который был объявлен Национальным научным фондом Грузии имени Шота Руставели при поддержке Департамента государственного языка.
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грузия, новости, культура, общество, михаил чхенкели, министерство образования и науки грузии, грузинский язык, абхазский язык
грузия, новости, культура, общество, михаил чхенкели, министерство образования и науки грузии, грузинский язык, абхазский язык

Минобразования выделит гранты для исследований в области грузинского языка

14:22 28.08.2022
© photo: Sputnik / StringerПамятник родному языку в парке Деда Эна
Памятник родному языку в парке Деда Эна - Sputnik Грузия, 1920, 28.08.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Конкурс будет способствовать функционированию грузинского и абхазского языков, защите и исследованию государственных языков
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Конкурс грантов на научные исследования, способствующий защите и развитию грузинского языка, является делом государственной важности, говорится в информации распространенной Минобразования Грузии.
По данным ведомства, вместе с исследователями грузинского языка в научном процессе смогут участвовать абхазские ученые, заинтересованные в изучении абхазского языка.
Конкурс предоставит участникам возможность представить научные проекты в таких областях, как грузинский язык, картвельские языки, абхазский язык, языковое разнообразие Грузии и языковые технологии.
Абхазский язык находится под защитой Конституции Грузии – премьер >>
Конкурс будет способствовать функционированию грузинского и абхазского языков, защите и исследованию государственных языков.
Осуществляемые Минобразования Грузии проекты обсудили на рабочей встрече Министр образования Михаил Чхенкели и Госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани. Встреча прошла при поддержке Австрийского фонда развития и партнерства, а также неправительственной организации "Многонациональная Грузия".
Минкульт Грузии объявил конкурс на перевод литературы на абхазский и осетинский языки >>
Михаил Чхенкели проинформировал участников встречи о конкурсе грантов на научные исследования, способствующем защите и развитию государственного языка, который был объявлен Национальным научным фондом Грузии имени Шота Руставели при поддержке Департамента государственного языка.
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