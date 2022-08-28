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Главы МИД стран ЕС согласны на ограничения в выдаче виз россиянам

Главы МИД стран ЕС согласны на ограничения в выдаче виз россиянам

Государства, входящие в ЕС, могут ограничивать выдачу виз самостоятельно - это уже сделали некоторые страны Европы 28.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-28T18:49+0400

2022-08-28T18:49+0400

2022-08-28T18:49+0400

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ТБИЛИСИ, 28 авг - Sputnik. Главы МИД стран Евросоюза намерены в ближайшие дни поддержать приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, сообщила газета Financial Times.Как отмечает издание, в ЕС намерены поддержать такую меру на следующей неделе, чтобы снизить число выдаваемых россиянам виз после призывов некоторых стран запретить выдачу виз гражданам РФ.В Евросоюзе также заявляют, что более радикальные перемены в отношении виз для россиян могут быть представлены к концу года.Носович рассказал, отменит ли ЕС шенгенские визы для россиян - видео >>Ожидается, что "визовый вопрос" будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа.В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгенского соглашения.Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета.

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