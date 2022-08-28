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Казахстан намерен отменить эмбарго на экспорт пшеницы

Казахстан намерен отменить эмбарго на экспорт пшеницы

В Казахстане в этом году прогнозируется хороший урожай пшеницы, заявил глава Минсельхоза 28.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Министерство сельского хозяйства Казахстана допускает отмену действующих ограничений на экспорт муки и пшеницы в сентябре. Об этом сообщил в субботу глава ведомства Ербол Карашукеев.В апреле текущего года на вывоз муки и пшеницы были установлены квоты, первоначально действующие до 15 июня, но позже срок их действия продлили до 30 сентября.По его словам, предложение рассмотрят на следующей неделе в ходе заседания комиссии.Министр объяснил, что при введении ограничений ставилась цель обезопасить внутренний рынок от кризиса в связи со сложной международной обстановкой, с учетом неясности по возможному урожаю, но на данный момент ситуация изменилась.Россия снизила пошлины на экспорт пшеницы, нефти и подсолнечного масла >>Прогноз по сбору урожая пшеницы составляет порядка 13 млн тонн, и с учетом прошлогодних запасов, по словам министра, "хватит и казахстанскому, и зарубежному рынку".На сегодня квота на вывоз зерна составляет не более 550 тысяч тонн, а муки - не более 370 тысяч тонн.

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