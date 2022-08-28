https://sputnik-georgia.ru/20220828/lesnoy-pozhar-v-borzhomskom-lesu-poslednie-dannye-iz-zony-bedstviya-269838493.html
Пожар в Боржомском лесу: последние данные из зоны бедствия
Пожар в Боржомском лесу: последние данные из зоны бедствия
Ведется обработка нескольких оставшихся активных очагов возгорания, к ним с помощью тяжелой техники прокладываются дороги 28.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-28T13:33+0400
2022-08-28T13:33+0400
2022-08-28T14:02+0400
грузия
новости
происшествия
боржоми
боржомский район
лесной пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1c/269838330_0:28:900:534_1920x0_80_0_0_98d7078b2e63190500202f91f6824a5c.jpg
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Процесс тушения пожара, вспыхнувшего в Боржомском лесу две недели назад, перешел в завершающую стадию, сообщает пресс-служба МВД Грузии.Лесной пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района на правом берегу реки Куры. Работы по его ликвидации длятся десятые сутки. Пожарные работают круглосуточно.По последним данным, ведется обработка нескольких оставшихся активных очагов возгорания. К ним с помощью тяжелой техники прокладываются дороги.Авиация с самого утра принимает активное участие в работах по локализации и ликвидации. Работы в зоне стихийного бедствия в муниципалитете Боржоми подразделения МВД вели всю ночь.В процессе тушения пожара продолжают участвовать сотрудники различных ведомств МВД, Минобороны, Минрегионразвития и инфраструктуры, а также соответствующих служб Минэкологии и сельского хозяйства.Лесной пожар в Боржоми: ветер и жара создают проблемы >>С 24 августа в тушении участвуют самолеты, прибывшие из соседней Турции.Ранее сообщалось, что уже сгорело более 150 гектаров леса. Предварительной причиной пожара называется человеческая халатность.
боржоми
боржомский район
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1c/269838330_52:0:852:600_1920x0_80_0_0_f628b1260678c19be782c3b576a0cefc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, боржоми, боржомский район, лесной пожар
грузия, новости, происшествия, боржоми, боржомский район, лесной пожар
Пожар в Боржомском лесу: последние данные из зоны бедствия
13:33 28.08.2022 (обновлено: 14:02 28.08.2022)
Ведется обработка нескольких оставшихся активных очагов возгорания, к ним с помощью тяжелой техники прокладываются дороги
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Процесс тушения пожара, вспыхнувшего в Боржомском лесу две недели назад, перешел в завершающую стадию, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Лесной пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района на правом берегу реки Куры. Работы по его ликвидации длятся десятые сутки. Пожарные работают круглосуточно.
По последним данным, ведется обработка нескольких оставшихся активных очагов возгорания. К ним с помощью тяжелой техники прокладываются дороги.
Авиация с самого утра принимает активное участие в работах по локализации и ликвидации. Работы в зоне стихийного бедствия в муниципалитете Боржоми подразделения МВД вели всю ночь.
В процессе тушения пожара продолжают участвовать сотрудники различных ведомств МВД, Минобороны, Минрегионразвития и инфраструктуры, а также соответствующих служб Минэкологии и сельского хозяйства.
С 24 августа в тушении участвуют самолеты, прибывшие из соседней Турции.
Ранее сообщалось, что уже сгорело более 150 гектаров леса. Предварительной причиной пожара называется человеческая халатность.