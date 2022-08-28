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Пожар в Боржомском лесу: последние данные из зоны бедствия

Пожар в Боржомском лесу: последние данные из зоны бедствия

Ведется обработка нескольких оставшихся активных очагов возгорания, к ним с помощью тяжелой техники прокладываются дороги 28.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-28T13:33+0400

2022-08-28T13:33+0400

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Процесс тушения пожара, вспыхнувшего в Боржомском лесу две недели назад, перешел в завершающую стадию, сообщает пресс-служба МВД Грузии.Лесной пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района на правом берегу реки Куры. Работы по его ликвидации длятся десятые сутки. Пожарные работают круглосуточно.По последним данным, ведется обработка нескольких оставшихся активных очагов возгорания. К ним с помощью тяжелой техники прокладываются дороги.Авиация с самого утра принимает активное участие в работах по локализации и ликвидации. Работы в зоне стихийного бедствия в муниципалитете Боржоми подразделения МВД вели всю ночь.В процессе тушения пожара продолжают участвовать сотрудники различных ведомств МВД, Минобороны, Минрегионразвития и инфраструктуры, а также соответствующих служб Минэкологии и сельского хозяйства.Лесной пожар в Боржоми: ветер и жара создают проблемы >>С 24 августа в тушении участвуют самолеты, прибывшие из соседней Турции.Ранее сообщалось, что уже сгорело более 150 гектаров леса. Предварительной причиной пожара называется человеческая халатность.

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