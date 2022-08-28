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Пожар в Боржомском лесу: последние данные из зоны бедствия
Пожар в Боржомском лесу: последние данные из зоны бедствия
Ведется обработка нескольких оставшихся активных очагов возгорания, к ним с помощью тяжелой техники прокладываются дороги 28.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-28T13:33+0400
2022-08-28T14:02+0400
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происшествия
боржоми
боржомский район
лесной пожар
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Процесс тушения пожара, вспыхнувшего в Боржомском лесу две недели назад, перешел в завершающую стадию, сообщает пресс-служба МВД Грузии.Лесной пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района на правом берегу реки Куры. Работы по его ликвидации длятся десятые сутки. Пожарные работают круглосуточно.По последним данным, ведется обработка нескольких оставшихся активных очагов возгорания. К ним с помощью тяжелой техники прокладываются дороги.Авиация с самого утра принимает активное участие в работах по локализации и ликвидации. Работы в зоне стихийного бедствия в муниципалитете Боржоми подразделения МВД вели всю ночь.В процессе тушения пожара продолжают участвовать сотрудники различных ведомств МВД, Минобороны, Минрегионразвития и инфраструктуры, а также соответствующих служб Минэкологии и сельского хозяйства.Лесной пожар в Боржоми: ветер и жара создают проблемы &gt;&gt;С 24 августа в тушении участвуют самолеты, прибывшие из соседней Турции.Ранее сообщалось, что уже сгорело более 150 гектаров леса. Предварительной причиной пожара называется человеческая халатность.
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грузия, новости, происшествия, боржоми, боржомский район, лесной пожар
грузия, новости, происшествия, боржоми, боржомский район, лесной пожар

Пожар в Боржомском лесу: последние данные из зоны бедствия

13:33 28.08.2022 (обновлено: 14:02 28.08.2022)
© Emergency Management Service of GeorgiaТушение пожара в лесу в горах близ Боржоми
Тушение пожара в лесу в горах близ Боржоми - Sputnik Грузия, 1920, 28.08.2022
© Emergency Management Service of Georgia
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Ведется обработка нескольких оставшихся активных очагов возгорания, к ним с помощью тяжелой техники прокладываются дороги
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Процесс тушения пожара, вспыхнувшего в Боржомском лесу две недели назад, перешел в завершающую стадию, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Лесной пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района на правом берегу реки Куры. Работы по его ликвидации длятся десятые сутки. Пожарные работают круглосуточно.
По последним данным, ведется обработка нескольких оставшихся активных очагов возгорания. К ним с помощью тяжелой техники прокладываются дороги.
Авиация с самого утра принимает активное участие в работах по локализации и ликвидации. Работы в зоне стихийного бедствия в муниципалитете Боржоми подразделения МВД вели всю ночь.
В процессе тушения пожара продолжают участвовать сотрудники различных ведомств МВД, Минобороны, Минрегионразвития и инфраструктуры, а также соответствующих служб Минэкологии и сельского хозяйства.
Лесной пожар в Боржоми: ветер и жара создают проблемы >>
С 24 августа в тушении участвуют самолеты, прибывшие из соседней Турции.
Ранее сообщалось, что уже сгорело более 150 гектаров леса. Предварительной причиной пожара называется человеческая халатность.
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