https://sputnik-georgia.ru/20220828/navodnenie-v-pakistane-chislo-zhertv-prevysilo-tysyachu-chelovek-269835805.html

Наводнение в Пакистане: число жертв превысило тысячу человек

Наводнение в Пакистане: число жертв превысило тысячу человек

Ливни и разлившиеся реки повредили 3451,5 километра дорог, обрушились 149 мостов, полностью или частично разрушены 949,8 тысячи домов 28.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Число жертв наводнений в Пакистане превысило тысячу человек, свидетельствуют данные Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями.По данным управления, в результате продолжающихся с 14 июня муссонных дождей и наводнений погибли 1033 человека, 1527 получили ранения. За последние сутки погибли 119 человек, ранен 71.Управление сообщило, что ливни и разлившиеся реки повредили 3451,5 километра дорог, обрушились 149 мостов, полностью или частично разрушены 949,8 тысячи домов, погибли более 719,5 тысячи голов скота, сообщило РИА Новости.Более 20 человек погибли из-за наводнений после дождей в Индии >>Согласно последним данным, всего от наводнений пострадали более 33 миллионов человек.Ранее на этой неделе власти Пакистана объявили в стране чрезвычайное положение и призвали другие страны и международные организации оказать всю возможную помощь. По данным управления, за последние 30 лет в Пакистане в среднем выпадало 134 миллиметра осадков, а в этом году в стране выпало 388,7 миллиметра осадков, что почти в два раза превосходит средние значения.

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