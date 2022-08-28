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Наводнение в Пакистане: число жертв превысило тысячу человек
Наводнение в Пакистане: число жертв превысило тысячу человек
Ливни и разлившиеся реки повредили 3451,5 километра дорог, обрушились 149 мостов, полностью или частично разрушены 949,8 тысячи домов 28.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-28T10:50+0400
2022-08-28T10:50+0400
2022-08-28T11:08+0400
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Число жертв наводнений в Пакистане превысило тысячу человек, свидетельствуют данные Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями.По данным управления, в результате продолжающихся с 14 июня муссонных дождей и наводнений погибли 1033 человека, 1527 получили ранения. За последние сутки погибли 119 человек, ранен 71.Управление сообщило, что ливни и разлившиеся реки повредили 3451,5 километра дорог, обрушились 149 мостов, полностью или частично разрушены 949,8 тысячи домов, погибли более 719,5 тысячи голов скота, сообщило РИА Новости.Более 20 человек погибли из-за наводнений после дождей в Индии >>Согласно последним данным, всего от наводнений пострадали более 33 миллионов человек.Ранее на этой неделе власти Пакистана объявили в стране чрезвычайное положение и призвали другие страны и международные организации оказать всю возможную помощь. По данным управления, за последние 30 лет в Пакистане в среднем выпадало 134 миллиметра осадков, а в этом году в стране выпало 388,7 миллиметра осадков, что почти в два раза превосходит средние значения.
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в мире, происшествия, новости, пакистан, наводнение
в мире, происшествия, новости, пакистан, наводнение
Наводнение в Пакистане: число жертв превысило тысячу человек
10:50 28.08.2022 (обновлено: 11:08 28.08.2022)
Ливни и разлившиеся реки повредили 3451,5 километра дорог, обрушились 149 мостов, полностью или частично разрушены 949,8 тысячи домов
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Число жертв наводнений в Пакистане превысило тысячу человек, свидетельствуют данные Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями.
По данным управления, в результате продолжающихся с 14 июня муссонных дождей и наводнений погибли 1033 человека, 1527 получили ранения. За последние сутки погибли 119 человек, ранен 71.
Управление сообщило, что ливни и разлившиеся реки повредили 3451,5 километра дорог, обрушились 149 мостов, полностью или частично разрушены 949,8 тысячи домов, погибли более 719,5 тысячи голов скота, сообщило РИА Новости
.
Согласно последним данным, всего от наводнений пострадали более 33 миллионов человек.
Ранее на этой неделе власти Пакистана объявили в стране чрезвычайное положение и призвали другие страны и международные организации оказать всю возможную помощь. По данным управления, за последние 30 лет в Пакистане в среднем выпадало 134 миллиметра осадков, а в этом году в стране выпало 388,7 миллиметра осадков, что почти в два раза превосходит средние значения.