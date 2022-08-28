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Ореховый Спас 2022: традиции и приметы народного праздника

Ореховый Спас 2022: традиции и приметы народного праздника

Ореховый Спас отмечают 29 августа – это последний народный праздник уходящего лета 28.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-28T13:01+0400

2022-08-28T13:01+0400

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Праздник, который по традиции отмечают на следующий день после Успения Пресвятой Богородицы, символизирует окончание сбора урожая.В этот день Православная церковь отмечает перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Спасителя.Что за праздник Ореховый Спас – о традициях и приметах народного праздника, читайте в Sputnik Грузия.Ореховый СпасОреховый Спас, как и Медовый и Яблочный, древний земледельческий праздник, охвативший как народные, так и христианские традиции.В народный праздник благодарили Всевышнего за урожай хлеба и орехов. По традиции, с этого дня можно было есть орехи после их освящения в церкви.Ореховый Спас менее популярен, чем Медовый или Яблочный, но наиболее важен из всех трех.Какого числа Медовый, Яблочный и Ореховый Спас 2022? Дата праздников >>История и традиции каждого из трех Спасов связаны со Спасителем и с Его деяниями.Соответственно, еще одно название Орехового Спаса, корни которого восходят к христианской традиции — Холщовый или Спас на холстах.Спас НерукотворныйКак повествует предание, Нерукотворным Спас назвали из-за чуда, произошедшего еще при земной жизни Иисуса.Правителя сирийского города Едесса — Авгаря, пораженного проказой, никто не мог вылечить. Уверовав в Сына Божьего, не видя Его, правитель отправил в Палестину со своим живописцем Ананием письмо Иисусу с просьбой прийти и исцелить его. Авгарь также поручил художнику написать портрет Божественного Учителя, если Тот не сможет приехать.Анания нашел Сына Божьего, но не смог подойти к Нему, так как тот был окружен большим количеством народа. Тогда художник попытался написать портрет Спасителя, встав на высокий камень в отдалении, но все его попытки оказались тщетны.Иисус, заметив живописца, подозвал его к себе, назвав по имени. Он передал письмо для Авгаря, в котором обещал правителю сирийского города в скором времени прислать своего ученика, который исцелит его и наставит в истинной вере.Затем Спаситель попросил принести воды и полотенце (убрус). Иисус умыл лицо и отер его убрусом, на котором проявился Его Божественный Лик. Анания привез письмо и убрус с Ликом Спасителя Авгарю, который с благоговением принял святыню и исцелился.Ученик, обещанный Спасителем, был апостол от 70-и Святой Фадей, крестивший Авгаря и всех жителей Едессы.Жители Едессы Образ Спасителя считали великой святыней - прибили на доску и поместили над городскими вратами. Арабы, овладевшие Едессой в 630-м, не препятствовали поклонению Нерукотворному Образу, слава о котором давно распространилась по всему Востоку.Нерукотворный Спас в 944-м император Константин Багрянородный (912-959) выкупил у эмира - правителя Едессы, и перенес святыню в Константинополь. С тех времен православные во всем мире празднуют это событие 29 августа.Во времена крестовых походов Нерукотворный Образ был безвозвратно утерян —в православных храмах сегодня мы имеем возможность прикладываться лишь к копиям святыни.Традиции праздникаВ Ореховый Спас, по традиции, завершали уборку хлебов и пекли первый каравай из муки нового урожая. Хлеб освещали в церкви и затем ели его всей семьей, поэтому народный праздник называют еще и Хлебный Спас.В некоторых селах по сей день сохранился обряд хранить остатки первого каравая – заворачивали кусочки хлеба в холщовую тряпочку и прятали за икону. Эта примета приманивала благополучие и оберегала семейство от голода.По традиции, на Ореховый Спас во многих городах и селах устраивали ярмарки, где в изобилии были представлены различные ткани. По приметам, в Ореховый Спас обязательно нужно было купить ткань — в народный праздник торговлю считали особенно благоприятной.Отмечать особо Ореховый Спас было не принято, так как страда была в это время в разгаре. Но какие-то праздничные традиции соблюдали — угощали родных и прохожих орешками, пекли для малоимущих хлеб, на ужин подавали пироги с различными начинками.По традиции, чтобы следующий год был счастливым и изобильным, нужно было накрыть богатый стол и попробовать все блюда.На Ореховый Спас, по традиции, родственникам, друзьям и коллегам дарили символичные подарки: холщовые полотенца, орешки или булочки, испеченные своими руками.Хозяйки готовили лечебную ореховую настойку - заливали перепонки грецких орехов водкой и настаивали в темном месте. Настойкой лечили простуду, добавляя ее в горячий чай.Приметы Орехового СпасаМножество примет связано с Ореховым Спасом. По приметам, если находили два сросшихся ореха, то укладывали их левой рукой в кошелек – это давало человеку денежную удачу на целый год.Молодые девушки по вкусу первого сорванного ореха гадали, чтобы узнать, что ждет их в будущем году.По приметам, созревший и вкусный орех - к большой любви, горький — любимый будет изменять, неспелый - жди важное известие, а гнилой — быть беде.С Орехового Спаса осень полностью вступает в свои права – по приметам, если в народный праздник грянет гром, значит осень будет долгой и теплой.Если на Ореховый Спас отлетают журавли — это явная примета, что зима будет ранняя.Материал подготовлен на основе открытых источников

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