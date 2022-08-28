https://sputnik-georgia.ru/20220828/pozhar-v-uschele-dzama-likvidirovan-269843173.html

Пожар в ущелье Дзама ликвидирован

Пожар в ущелье Дзама ликвидирован

Жителям села, чьи дома сгорели во время пожара, предоставлено альтернативное жилье 28.08.2022, Sputnik Грузия

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грузия

новости

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карели

лесной пожар

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Пожар в селе Элбакианткари Карельского района Шида-Картли ликвидирован, об этом Sputnik сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.В результате пожара в Карели, по предварительной информации, сгорели четыре дома, никто не пострадал.Пока неизвестно, что стало причиной возгорания.В Тбилиси тушат еще один пожар >>По сообщению местных властей, тем жителям села, чьи дома сгорели во время пожара, предоставлено альтернативное жилье.Ранее в СМИ сообщалось, что сгоревшие дома были заброшены.

карели

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грузия, новости, происшествия, карели, лесной пожар