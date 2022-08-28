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Пожар в ущелье Дзама ликвидирован
Пожар в ущелье Дзама ликвидирован
Жителям села, чьи дома сгорели во время пожара, предоставлено альтернативное жилье 28.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-28T19:52+0400
2022-08-28T19:52+0400
2022-08-28T19:58+0400
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Пожар в селе Элбакианткари Карельского района Шида-Картли ликвидирован, об этом Sputnik сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.В результате пожара в Карели, по предварительной информации, сгорели четыре дома, никто не пострадал.Пока неизвестно, что стало причиной возгорания.В Тбилиси тушат еще один пожар >>По сообщению местных властей, тем жителям села, чьи дома сгорели во время пожара, предоставлено альтернативное жилье.Ранее в СМИ сообщалось, что сгоревшие дома были заброшены.
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грузия, новости, происшествия, карели, лесной пожар
грузия, новости, происшествия, карели, лесной пожар
Пожар в ущелье Дзама ликвидирован
19:52 28.08.2022 (обновлено: 19:58 28.08.2022)
Жителям села, чьи дома сгорели во время пожара, предоставлено альтернативное жилье
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Пожар в селе Элбакианткари Карельского района Шида-Картли ликвидирован, об этом Sputnik сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
В результате пожара в Карели, по предварительной информации, сгорели четыре дома, никто не пострадал.
Пока неизвестно, что стало причиной возгорания.
По сообщению местных властей, тем жителям села, чьи дома сгорели во время пожара, предоставлено альтернативное жилье.
Ранее в СМИ сообщалось, что сгоревшие дома были заброшены.