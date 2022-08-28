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Пожар в ущелье Дзама ликвидирован
Пожар в ущелье Дзама ликвидирован
Жителям села, чьи дома сгорели во время пожара, предоставлено альтернативное жилье 28.08.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Пожар в селе Элбакианткари Карельского района Шида-Картли ликвидирован, об этом Sputnik сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.В результате пожара в Карели, по предварительной информации, сгорели четыре дома, никто не пострадал.Пока неизвестно, что стало причиной возгорания.В Тбилиси тушат еще один пожар &gt;&gt;По сообщению местных властей, тем жителям села, чьи дома сгорели во время пожара, предоставлено альтернативное жилье.Ранее в СМИ сообщалось, что сгоревшие дома были заброшены.
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грузия, новости, происшествия, карели, лесной пожар
грузия, новости, происшествия, карели, лесной пожар

Пожар в ущелье Дзама ликвидирован

19:52 28.08.2022 (обновлено: 19:58 28.08.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПожарные спасатели едут по вызову
Пожарные спасатели едут по вызову - Sputnik Грузия, 1920, 28.08.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Жителям села, чьи дома сгорели во время пожара, предоставлено альтернативное жилье
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Пожар в селе Элбакианткари Карельского района Шида-Картли ликвидирован, об этом Sputnik сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
В результате пожара в Карели, по предварительной информации, сгорели четыре дома, никто не пострадал.
Пока неизвестно, что стало причиной возгорания.
В Тбилиси тушат еще один пожар >>
По сообщению местных властей, тем жителям села, чьи дома сгорели во время пожара, предоставлено альтернативное жилье.
Ранее в СМИ сообщалось, что сгоревшие дома были заброшены.
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