https://sputnik-georgia.ru/20220828/sbornaya-gruzii-po-basketbolu-ustupila-italii-v-otbore-na-chempionat-mira-269835052.html
Сборная Грузии по баскетболу уступила Италии в отборе на чемпионат мира
Сборная Грузии по баскетболу уступила Италии в отборе на чемпионат мира
Грузинские баскетболисты до этого встречались с итальянской сборной девять раз и во всех матчах проиграли 28.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-28T09:36+0400
2022-08-28T09:36+0400
2022-08-28T10:04+0400
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Сборная Грузии провела восьмой матч отборочного этапа чемпионата мира, в котором проиграла команде Италии 84:91 в гостях.Грузинские баскетболисты до этого встречались с итальянской сборной девять раз и во всех матчах проиграли. Однако в десятой игре соперников Грузия была очень близка к победе, несмотря на пропуск матча из-за травмы лидера сборной Торнике Шенгелия,Команда Грузии под руководством Илиаса Зуроса пошла вперед на первых минутах игры со счетом 7:0. Однако за счет трехочковых бросков Италия все же сумела продвинуться вперед и выиграла первую половину 43:38.Торнике Шенгелия получил перелом плеча во время матча Грузия-Нидерланды >>Во второй половине игры сборная Грузии вновь организовала побег на старте третьего периода. На этот раз результативнее - 12:0. На этом отрезке матча Битадзе (2) и Цинцадзе использовали трехочковые, что позволило грузинам выйти вперед - 50:43.Однако Италия вернулась в игру, и опытный Данило Галлинари внес большой вклад. Перед четвертым периодом счет был равным 66:66. Итальянцы упорно пытались выиграть благодаря трехочковым броскам - из 38 бросков 16 были трехочковыми.За две минуты до конца счет был равным – 82:82. Однако хозяевам удалось более удачно провести концовку и выиграть пятый матч отборочного этапа чемпионата мира.Лучшим в составе сборной Грузии стал Гога Битадзе, набравший 19 очков и сделавший 13 подборов. Георгий Цинцадзе набрал 8 очков, зато сделал 11 результативных передач, что является повторением рекорда игрока сборной.После очередного тура отбора на чемпионат мира сборная Грузии с 9 очками находится в группе на четвертом месте. На чемпионат мира попадают три лучшие команды группы.Следующую игру грузинские баскетболисты также проведут в гостях со сборной Исландии 11 ноября. А 14 ноября сборная Италии приедет на игру в Тбилиси.
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грузия, новости, спорт, италия, торнике шенгелия, баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат мира по баскетболу, сборная грузии по баскетболу
грузия, новости, спорт, италия, торнике шенгелия, баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат мира по баскетболу, сборная грузии по баскетболу
Сборная Грузии по баскетболу уступила Италии в отборе на чемпионат мира
09:36 28.08.2022 (обновлено: 10:04 28.08.2022)
Грузинские баскетболисты до этого встречались с итальянской сборной девять раз и во всех матчах проиграли
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Сборная Грузии провела восьмой матч отборочного этапа чемпионата мира, в котором проиграла команде Италии 84:91 в гостях.
Грузинские баскетболисты до этого встречались с итальянской сборной девять раз и во всех матчах проиграли. Однако в десятой игре соперников Грузия была очень близка к победе, несмотря на пропуск матча из-за травмы лидера сборной Торнике Шенгелия,
Команда Грузии под руководством Илиаса Зуроса пошла вперед на первых минутах игры со счетом 7:0. Однако за счет трехочковых бросков Италия все же сумела продвинуться вперед и выиграла первую половину 43:38.
Во второй половине игры сборная Грузии вновь организовала побег на старте третьего периода. На этот раз результативнее - 12:0. На этом отрезке матча Битадзе (2) и Цинцадзе использовали трехочковые, что позволило грузинам выйти вперед - 50:43.
Однако Италия вернулась в игру, и опытный Данило Галлинари внес большой вклад. Перед четвертым периодом счет был равным 66:66. Итальянцы упорно пытались выиграть благодаря трехочковым броскам - из 38 бросков 16 были трехочковыми.
За две минуты до конца счет был равным – 82:82. Однако хозяевам удалось более удачно провести концовку и выиграть пятый матч отборочного этапа чемпионата мира.
Лучшим в составе сборной Грузии стал Гога Битадзе, набравший 19 очков и сделавший 13 подборов. Георгий Цинцадзе набрал 8 очков, зато сделал 11 результативных передач, что является повторением рекорда игрока сборной.
После очередного тура отбора на чемпионат мира сборная Грузии с 9 очками находится в группе на четвертом месте. На чемпионат мира попадают три лучшие команды группы.
Следующую игру грузинские баскетболисты также проведут в гостях со сборной Исландии 11 ноября. А 14 ноября сборная Италии приедет на игру в Тбилиси.