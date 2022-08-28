https://sputnik-georgia.ru/20220828/sbornaya-gruzii-po-basketbolu-ustupila-italii-v-otbore-na-chempionat-mira-269835052.html

Сборная Грузии по баскетболу уступила Италии в отборе на чемпионат мира

Сборная Грузии по баскетболу уступила Италии в отборе на чемпионат мира

Грузинские баскетболисты до этого встречались с итальянской сборной девять раз и во всех матчах проиграли 28.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-28T09:36+0400

2022-08-28T09:36+0400

2022-08-28T10:04+0400

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Сборная Грузии провела восьмой матч отборочного этапа чемпионата мира, в котором проиграла команде Италии 84:91 в гостях.Грузинские баскетболисты до этого встречались с итальянской сборной девять раз и во всех матчах проиграли. Однако в десятой игре соперников Грузия была очень близка к победе, несмотря на пропуск матча из-за травмы лидера сборной Торнике Шенгелия,Команда Грузии под руководством Илиаса Зуроса пошла вперед на первых минутах игры со счетом 7:0. Однако за счет трехочковых бросков Италия все же сумела продвинуться вперед и выиграла первую половину 43:38.Торнике Шенгелия получил перелом плеча во время матча Грузия-Нидерланды >>Во второй половине игры сборная Грузии вновь организовала побег на старте третьего периода. На этот раз результативнее - 12:0. На этом отрезке матча Битадзе (2) и Цинцадзе использовали трехочковые, что позволило грузинам выйти вперед - 50:43.Однако Италия вернулась в игру, и опытный Данило Галлинари внес большой вклад. Перед четвертым периодом счет был равным 66:66. Итальянцы упорно пытались выиграть благодаря трехочковым броскам - из 38 бросков 16 были трехочковыми.За две минуты до конца счет был равным – 82:82. Однако хозяевам удалось более удачно провести концовку и выиграть пятый матч отборочного этапа чемпионата мира.Лучшим в составе сборной Грузии стал Гога Битадзе, набравший 19 очков и сделавший 13 подборов. Георгий Цинцадзе набрал 8 очков, зато сделал 11 результативных передач, что является повторением рекорда игрока сборной.После очередного тура отбора на чемпионат мира сборная Грузии с 9 очками находится в группе на четвертом месте. На чемпионат мира попадают три лучшие команды группы.Следующую игру грузинские баскетболисты также проведут в гостях со сборной Исландии 11 ноября. А 14 ноября сборная Италии приедет на игру в Тбилиси.

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