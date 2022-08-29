https://sputnik-georgia.ru/20220829/garibashvili-rost-ekonomiki-gruzii--zasluga-razumnoy-politiki-269873719.html

Гарибашвили: рост экономики Грузии – заслуга разумной политики

Гарибашвили: рост экономики Грузии – заслуга разумной политики

Несмотря на беспрецедентную геополитическую ситуацию и вызовы в регионе и мире, приток иностранной валюты в нашу страну увеличивается 29.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-29T17:37+0400

2022-08-29T17:37+0400

2022-08-29T17:37+0400

грузия

экономика

новости

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Экономика Грузии продолжает расти, несмотря на вызовы в регионе и мире, заявил на заседании правительства премьер-министр Ираклий Гарибашвили.Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июле 2022 года вырос на 35,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил примерно 10,2 миллиарда долларов.Как заявил премьер, в последнее время позитивные тенденции в экономике Грузии продолжаются с точки зрения экономической активности. В частности, по его словам, очень радуют данные сокращения безработицы на 4% по сравнению с данными за второй квартал 2021 года.По данным Национальной службы статистики "Сакстат", уровень безработицы в Грузии во втором квартале 2022 года составил 18,1%.Гарибашвили заявил, что положительные тенденции имеются по всем направлениям, в том числе и в сфере туризма, денежным переводам.Какие факторы обеспечивают рост экономики Грузии - пояснение вице-премьера >>"Несмотря на беспрецедентную геополитическую ситуацию и вызовы в регионе и мире, приток иностранной валюты в нашу страну увеличивается. Экспорт в июле увеличился на 40% и достиг рекордного объема в 542 млн долларов", - сказал Гарибашвили.Кроме того, премьер сообщил о том, что международная рейтинговая компания S&P подтвердила суверенный кредитный рейтинг Грузии на уровне "ВВ" со "стабильным" прогнозом. Компания повысила прогноз экономического роста Грузии с 5% до 8%.Премьер подчеркнул, что все эти успехи в экономике - результат разумной, правильной политики правительства, отметив, что эти положительные тенденции нужно сохранить и впредь.

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грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили