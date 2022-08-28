https://sputnik-georgia.ru/20220828/kakie-faktory-obespechivayut-rost-ekonomiki-gruzii---poyasnenie-vitse-premera-269845237.html

Какие факторы обеспечивают рост экономики Грузии - пояснение вице-премьера

Какие факторы обеспечивают рост экономики Грузии - пояснение вице-премьера

Сохранить текущие положительные данные роста экономики довольно сложно, но это важная цель правительства, заявил вице-премьер 28.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-28T22:15+0400

2022-08-28T22:15+0400

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Увеличение экспорта и восстановление туризма обеспечивают рост экономики Грузии с начала 2022 года, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.По данным статистики, реальный рост ВВП Грузии в июне 2022 года составил 7,2% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Кроме того, средний показатель реального роста за второй квартал составил 7,2%, а за шесть месяцев – 10,5%."Увеличение экспорта, инвестиций и восстановление туризма - это были факторы, которые в начале года определяли дальнейший ход экономического роста", - заявил Давиташвили журналистам.По словам министра, сохранить текущие положительные данные роста экономики довольно сложно, но это важная цель правительства.Давиташвили считает, что это реализуется шагами, предпринимаемыми правительством, с одной стороны, и Национальным банком, с другой. Кроме того, глава Минэкономики назвал решения Нацбанка вполне последовательными.Комитет по монетарной политике Нацбанка в начале августа сохранил жесткую денежно-кредитную политику и оставил ставку рефинансирования на уровне 11%."Неопределенность остается на высоком уровне, а будущие тенденции существенно зависят от развития геополитических событий в мире", - так пояснил регулятор свое решение.Что ждет экономику Грузии: отчет S&P Global Ratings >>Кроме того, министр вспомнил и значительный рост инвестиций в Грузию, что также положительно влияет на рост ВВП.По статистике, объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в первом квартале 2022 года вырос в 4,3 раза по сравнению с январем-мартом 2021 года и составил 568,2 миллиона долларов."Основными странами были Европейский союз, США, а затем страны региона, Турция и т.д. по прямым иностранным инвестициям, которые достаточно диверсифицированы, крепки и позволяют прогнозировать устойчивое экономическое развитие", - сказал Давиташвили.Среди важных факторов, развивающих экономику, министр назвал туризм.Доходы от туризма в Грузии с начала года выросли в три раза >>"Мы смогли принять новые туристические потоки. К сожалению, нам не удалось полностью выйти из традиционных туристических рынков, среди которых мы часто говорим о России. Если посмотрите, по сравнению с данными 2019 года поток туристов из России уменьшился", - сказал он.По словам Давиташвили, опасения которые оппозиция выражает в связи с якобы большим потоком российских туристов в Грузию, не соответствует действительности.Министр отметил, что количество туристов, прибывающих в страну из Азербайджана и других соседних стран, даже близко не соответствует данным 2019 года. При этом в Грузию приезжают туристы с высокой покупательной способностью из новых направлений: Персидского залива, стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и так далее."Это важные определяющие факторы, обеспечивающие сегодня экономический рост", - заключил Давиташвили.Fitch подтвердило рейтинг Грузии: плюсы и минусы экономики страны >>Доходы Грузии от международных путешественников за шесть месяцев 2022 года выросли в три с половиной раза и составили 1,142 миллиарда долларов. Наибольшую сумму за этот период потратили визитеры из России – 218,7 миллиона долларов.После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.

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грузия, новости, туризм, экономика, леван давиташвили