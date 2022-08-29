https://sputnik-georgia.ru/20220829/gosudarstvo-pomozhet-gruzinskim-fermeram-v-realizatsii-urozhaya-yablok-269873995.html

Государство поможет грузинским фермерам в реализации урожая яблок

Государство поможет грузинским фермерам в реализации урожая яблок

В этом году прогнозируется обильный урожай яблок — примерно 130-135 тысяч тонн 29.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-29T18:21+0400

2022-08-29T18:21+0400

2022-08-29T18:21+0400

грузия

новости

экономика

ираклий гарибашвили

сельское хозяйство грузии

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Правительство Грузии в этом году, как и в предыдущие два года, поможет фермерам реализовать урожай нестандартных яблок, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции. Прием урожая от фермеров начнется с начала сентября.По словам премьера, ни один килограмм нестандартных яблок не останется без внимания и фермеры получат соответствующий доход.В программе субсидирования будут задействованы около 20 предприятий по переработке нестандартных яблок. По информации Гарибашвили, будет создан координационный штаб, чтобы все прошло на высшем уровне.В этом году прогнозируется обильный урожай яблок — примерно 130-135 тысяч тонн. Однако частые дожди оказали существенное влияние на качество яблок.Субсидирование нестандартных яблокПравительство Грузии в последние два года помогало фермерам реализовать урожай нестандартных яблок по фиксированным ценам.Согласно программе субсидирования, государство возмещало компаниям 0,1 лари за килограмм, если они принимали нестандартные яблоки от фермеров по цене минимум 0,22 лари за килограмм.Также для того, чтобы предприятия смогли беспрепятственно принимать и перерабатывать нестандартные яблоки, для пополнения оборотных средств они могли воспользоваться льготным агрокредитом.Заводы Грузии начнут принимать яблоки с сентября >>Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.Из Грузии с 1 августа 2021 года по 20 февраля 2022 года экспортировано 5 308 тонн яблок на сумму 3,4 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза страны.За отчетный период экспорт почти полностью пришелся на Россию (5 282 тонны), на Украину вывезли 30 тонн, а в Армению – 6 тонн.

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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, сельское хозяйство грузии