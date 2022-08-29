https://sputnik-georgia.ru/20220829/gruziya-planiruet-prisoedinitsya-k-edinoy-zone-platezhey-v-evro-269877873.html
Грузия планирует присоединиться к единой зоне платежей в евро
Грузия планирует присоединиться к единой зоне платежей в евро
После присоединения к новой платежной зоне для перечислений в ЕС не нужны будут корреспондентские банки или другие посредники 29.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-29T20:29+0400
2022-08-29T20:29+0400
2022-08-29T20:29+0400
грузия
новости
экономика
евро
леван давиташвили
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Грузия готовится к присоединению к Единой зоне европлатежей (SEPA), заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Single Euro Payment Area (SEPA) - единая зона, в которой полностью ликвидированы различия между внутренними и международными платежами в евро разных стран в единый "домашний" рынок.По словам премьера, в процессе участвует Национальный банк Грузии, министерство экономики, а также разные правительственные ведомства.После заседания правительства парламенту были направлены три законопроекта, который высший законодательный орган должен утвердить и отразить соответствующие изменения в законодательство.Премьер подчеркнул, что после присоединения к новой платежной зоне для перечислений в ЕС не нужны будут корреспондентские банки или другие посредники."Это еще не предел": что будет с евро и долларом >>"Мы будем частью единой системы, как сегодня в законодательном пространстве Грузии легко осуществлять внутренние перечисления, так будет и в еврозоне", - заявил вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили на брифинге.По его словам, грузинские финансовые учреждения фактически становятся частью европейской налоговой системы, и наоборот, грузинские банки смогут использоваться региональными банками."Наша цель – думать не только о внутреннем рынке, но и играть ведущую роль в регионе. Есть масса технических нюансов, которые будут регулировать вопрос комиссионных за платежи разными банками, которые должны быть прозрачными. Права пользователей будут лучше защищены", - сказал Давиташвили.По словам министра, это шаг вперед для того, чтобы Грузия стала хабом финансовых услуг.Заявку на присоединение к Единой платежной зоне Грузия планирует подать в Европейский налоговый совет в ближайшее время.Как отметил Давиташвили, особая роль в этом процессе отводится Национальному банку Грузии, который должен подготовить все на законодательном уровне.
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грузия, новости, экономика, евро, леван давиташвили, ираклий гарибашвили
грузия, новости, экономика, евро, леван давиташвили, ираклий гарибашвили
Грузия планирует присоединиться к единой зоне платежей в евро
После присоединения к новой платежной зоне для перечислений в ЕС не нужны будут корреспондентские банки или другие посредники
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Грузия готовится к присоединению к Единой зоне европлатежей (SEPA), заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Single Euro Payment Area (SEPA) - единая зона, в которой полностью ликвидированы различия между внутренними и международными платежами в евро разных стран в единый "домашний" рынок.
"Это рамка гармонизации платежных услуг и провайдеров в ЕС и странах Еврозоны, членами которой являются 27 стран ЕС, а также Великобритания, Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн. Мы активно работаем в этом направлении", - сказал Гарибашвили.
По словам премьера, в процессе участвует Национальный банк Грузии, министерство экономики, а также разные правительственные ведомства.
После заседания правительства парламенту были направлены три законопроекта, который высший законодательный орган должен утвердить и отразить соответствующие изменения в законодательство.
Премьер подчеркнул, что после присоединения к новой платежной зоне для перечислений в ЕС не нужны будут корреспондентские банки или другие посредники.
"Мы будем частью единой системы, как сегодня в законодательном пространстве Грузии легко осуществлять внутренние перечисления, так будет и в еврозоне", - заявил вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили на брифинге.
По его словам, грузинские финансовые учреждения фактически становятся частью европейской налоговой системы, и наоборот, грузинские банки смогут использоваться региональными банками.
"Наша цель – думать не только о внутреннем рынке, но и играть ведущую роль в регионе. Есть масса технических нюансов, которые будут регулировать вопрос комиссионных за платежи разными банками, которые должны быть прозрачными. Права пользователей будут лучше защищены", - сказал Давиташвили.
По словам министра, это шаг вперед для того, чтобы Грузия стала хабом финансовых услуг.
"Мы будем готовы подать официальную заявку на вступление в SEPA. Это единая налоговая система еврозоны. Ни одна из других стран ассоциации не готова быть членом этой системы", - сказал он.
Заявку на присоединение к Единой платежной зоне Грузия планирует подать в Европейский налоговый совет в ближайшее время.
Как отметил Давиташвили, особая роль в этом процессе отводится Национальному банку Грузии, который должен подготовить все на законодательном уровне.