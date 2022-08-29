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https://sputnik-georgia.ru/20220829/kogda-obyavyat-tender-na-stroitelstvo-kvartir-vynuzhdennym-pereselentsam-v-gruzii-269877088.html
Когда объявят тендер на строительство квартир вынужденным переселенцам в Грузии
Когда объявят тендер на строительство квартир вынужденным переселенцам в Грузии
Согласно постановлению правительства, семь тысяч семей получат квартиры в новостройках, а шесть тысяч семей будут расселены в сельской местности 29.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-29T20:07+0400
2022-08-29T20:07+0400
грузия
новости
общество
ираклий гарибашвили
жилье для вынужденных переселенцев
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Тендеры на сумму в полмиллиарда лари на строительство квартир для вынужденных переселенцев в Тбилиси, Кутаиси и Зугдиди будут объявлены до конца текущей недели, заявил глава Минздрава Зураб Азарашвили на брифинге после заседания правительства.Проект обеспечения до 13 тысяч вынужденных переселенцев квартирами до 2025 года стартовал в Грузии по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили.По решению правительства, 2,4 тысячи семей переселенцев получат квартиры в Тбилиси, 1,7 тысячи - в Зугдиди, 720 семей - в Кутаиси. Всего до 2025 года новые жилплощади, квартиры и дома получат до 13 тысяч семей.Согласно постановлению правительства, семь тысяч семей получат квартиры в новостройках, а остальные шесть тысяч семей будут расселены в сельской местности в рамках жилищной программы "Сельский дом".Квартиры переселенцам построят в рамках новой инициативы "строительство в рассрочку". Согласно масштабной программе, правительство выступит гарантом перед банками для компаний, строящих для государства, а после в течение трех-пяти лет вернет им эти деньги.Воспитанники "детских домов" получат временное жилье от мэрии Тбилиси &gt;&gt;На сегодняшний день в Грузии проживают более 283,2 тысячи (более 90,1 тысячи семей) вынужденных переселенцев из Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), которые с начала 1990-х годов не контролируются властями Грузии.В Грузии существует четыре вида обеспечения вынужденно перемещенных лиц жильем – государство приобретает квартиры для переселенцев, строит для них многоквартирные дома.Если переселенцы занимают жилплощадь, которая числится на балансе местной или центральной власти, то государство узаконивает для них жилье, а если переселенцы живут в зданиях, которые находятся в частной собственности, тогда государство выкупает их у собственников, чтобы передать переселенцам.
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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, жилье для вынужденных переселенцев
грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, жилье для вынужденных переселенцев

Когда объявят тендер на строительство квартир вынужденным переселенцам в Грузии

20:07 29.08.2022
© photo: Sputnik / StringerСтроительство новых жилых домов
Строительство новых жилых домов - Sputnik Грузия, 1920, 29.08.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Согласно постановлению правительства, семь тысяч семей получат квартиры в новостройках, а шесть тысяч семей будут расселены в сельской местности
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Тендеры на сумму в полмиллиарда лари на строительство квартир для вынужденных переселенцев в Тбилиси, Кутаиси и Зугдиди будут объявлены до конца текущей недели, заявил глава Минздрава Зураб Азарашвили на брифинге после заседания правительства.
Проект обеспечения до 13 тысяч вынужденных переселенцев квартирами до 2025 года стартовал в Грузии по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
"До 5 тысяч квартир площадью до 270 тысяч квадратных метров. Мы объявим тендеры в течение текущей недели. В течение 2-3 лет мы сможем обеспечить переселенцев этими квартирами", - заявил Азарашвили.
По решению правительства, 2,4 тысячи семей переселенцев получат квартиры в Тбилиси, 1,7 тысячи - в Зугдиди, 720 семей - в Кутаиси. Всего до 2025 года новые жилплощади, квартиры и дома получат до 13 тысяч семей.
Согласно постановлению правительства, семь тысяч семей получат квартиры в новостройках, а остальные шесть тысяч семей будут расселены в сельской местности в рамках жилищной программы "Сельский дом".
Квартиры переселенцам построят в рамках новой инициативы "строительство в рассрочку". Согласно масштабной программе, правительство выступит гарантом перед банками для компаний, строящих для государства, а после в течение трех-пяти лет вернет им эти деньги.
Воспитанники "детских домов" получат временное жилье от мэрии Тбилиси >>
На сегодняшний день в Грузии проживают более 283,2 тысячи (более 90,1 тысячи семей) вынужденных переселенцев из Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), которые с начала 1990-х годов не контролируются властями Грузии.
В Грузии существует четыре вида обеспечения вынужденно перемещенных лиц жильем – государство приобретает квартиры для переселенцев, строит для них многоквартирные дома.
Если переселенцы занимают жилплощадь, которая числится на балансе местной или центральной власти, то государство узаконивает для них жилье, а если переселенцы живут в зданиях, которые находятся в частной собственности, тогда государство выкупает их у собственников, чтобы передать переселенцам.
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