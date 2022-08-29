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Минздрав Грузии работает над установкой референтных цен на лекарства
Минздрав Грузии работает над установкой референтных цен на лекарства
После открытия турецкого рынка и ввоза качественных турецких лекарств граждане сэкономили до 80 миллионов лари, заявил премьер 29.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-29T19:22+0400
2022-08-29T19:22+0400
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общество
ираклий гарибашвили
минздрав грузии
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Глава Минздрава Грузии работает над установкой референтных цен на лекарства для избежания манипуляции ценами со стороны импортеров, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Согласно реформе, государство установит верхнюю границу цен – за какую цену можно будет продавать лекарства и осуществлять их импорт. Референтные цены распространятся на такие лекарства, которые будут финансироваться государством, – это препараты для лечения хронических и онкологических заболеваний.По словам премьер-министра, после открытия турецкого рынка и ввоза качественных турецких лекарств граждане сэкономили до 80 миллионов лари."Как вы знаете, наша инициатива по снижению цен на лекарства в последние месяцы увенчалась успехом. После открытия турецкого рынка в Грузию поступили качественные турецкие лекарства, наши граждане сэкономили до 80 миллионов лари. То есть за лекарства платили меньше, чем заплатили бы, если бы мы не открыли турецкий рынок", - заявил премьер.В конце 2021 года премьер-министр Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства.Стало известно, какие лекарства подешевеют в Грузии с 2023 года &gt;&gt;Грузия открыла свой фармацевтический рынок для турецких медикаментов. Начиная с середины января из соседней страны стали поступать медикаменты более 200 наименований, в результате чего цены на лекарства сократились с 60% до 80%.План действий фармацевтической сферы Минздрав Грузии разработал с помощью рекомендаций Агентства конкуренции, результатов исследования ВОЗ, местных и иностранных экспертов и с учетом международного опыта.
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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, минздрав грузии
грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, минздрав грузии

Минздрав Грузии работает над установкой референтных цен на лекарства

19:22 29.08.2022
© photo: Sputnik / StringerЛекарства и косметические средства в аптеке
Лекарства и косметические средства в аптеке - Sputnik Грузия, 1920, 29.08.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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После открытия турецкого рынка и ввоза качественных турецких лекарств граждане сэкономили до 80 миллионов лари, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Глава Минздрава Грузии работает над установкой референтных цен на лекарства для избежания манипуляции ценами со стороны импортеров, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Согласно реформе, государство установит верхнюю границу цен – за какую цену можно будет продавать лекарства и осуществлять их импорт. Референтные цены распространятся на такие лекарства, которые будут финансироваться государством, – это препараты для лечения хронических и онкологических заболеваний.
"Сейчас Азарашвили (глава Минздрава) работает над установлением референтных цен, чтобы ни одна компания, ни один импортер не имели права манипулировать ценами или между ними не заключались договоренности", - сказал Ираклий Гарибашвили.
По словам премьер-министра, после открытия турецкого рынка и ввоза качественных турецких лекарств граждане сэкономили до 80 миллионов лари.
"Как вы знаете, наша инициатива по снижению цен на лекарства в последние месяцы увенчалась успехом. После открытия турецкого рынка в Грузию поступили качественные турецкие лекарства, наши граждане сэкономили до 80 миллионов лари. То есть за лекарства платили меньше, чем заплатили бы, если бы мы не открыли турецкий рынок", - заявил премьер.
В конце 2021 года премьер-министр Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства.
Стало известно, какие лекарства подешевеют в Грузии с 2023 года >>
Грузия открыла свой фармацевтический рынок для турецких медикаментов. Начиная с середины января из соседней страны стали поступать медикаменты более 200 наименований, в результате чего цены на лекарства сократились с 60% до 80%.
План действий фармацевтической сферы Минздрав Грузии разработал с помощью рекомендаций Агентства конкуренции, результатов исследования ВОЗ, местных и иностранных экспертов и с учетом международного опыта.
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