https://sputnik-georgia.ru/20220829/na-dorogakh-gruzii-budut-vvedeny-ogranicheniya-iz-za-remontnykh-rabot-269881792.html

На дорогах Грузии будут введены ограничения из-за ремонтных работ

На дорогах Грузии будут введены ограничения из-за ремонтных работ

Сразу два тоннеля будут закрыты на трассах международного значения ночью 29.08.2022, Sputnik Грузия

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грузия

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департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. В целях проведения профилактических работ в автомобильном тоннеле Чакви-Махинджаури, на 92-м км автодороги Сенаки-Поти-Сарпи, 30 августа с 03:00 до 06:00 будет ограничено движение всех видов транспорта, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.В указанный период транспортный поток будет переброшен по направлению тоннеля Батуми-Кобулети.Также в целях проведения профилактических работ 30 августа будет запрещено движение с 00:00 до 03:00 в тоннеле Сенаки-Тбилиси и с 03:00 до 06:00 в тоннеле Тбилиси-Сенаки.Новые дороги и глубоководный порт: перспективы Грузии как транзитного хаба >>На период закрытия направления автодорожного тоннеля Сенаки-Тбилиси транспортный поток будет переключен на объездную дорогу горийских тоннелей.В период закрытия автодорожного тоннеля в направлении Тбилиси-Сенаки транспортный поток будет переключен на направление Сенаки-Тбилиси, а поток по тоннелю Сенаки-Тбилиси будет переброшен на объездную дорогу горийских тоннелей.

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