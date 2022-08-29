https://sputnik-georgia.ru/20220829/na-dorogakh-gruzii-budut-vvedeny-ogranicheniya-iz-za-remontnykh-rabot-269881792.html
На дорогах Грузии будут введены ограничения из-за ремонтных работ
На дорогах Грузии будут введены ограничения из-за ремонтных работ
Сразу два тоннеля будут закрыты на трассах международного значения ночью 29.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-29T22:15+0400
2022-08-29T22:15+0400
2022-08-29T22:29+0400
грузия
новости
общество
департамент автомобильных дорог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23943/40/239434078_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_1db5c061b911aa9e6304d83eed23c721.jpg
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. В целях проведения профилактических работ в автомобильном тоннеле Чакви-Махинджаури, на 92-м км автодороги Сенаки-Поти-Сарпи, 30 августа с 03:00 до 06:00 будет ограничено движение всех видов транспорта, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.В указанный период транспортный поток будет переброшен по направлению тоннеля Батуми-Кобулети.Также в целях проведения профилактических работ 30 августа будет запрещено движение с 00:00 до 03:00 в тоннеле Сенаки-Тбилиси и с 03:00 до 06:00 в тоннеле Тбилиси-Сенаки.Новые дороги и глубоководный порт: перспективы Грузии как транзитного хаба >>На период закрытия направления автодорожного тоннеля Сенаки-Тбилиси транспортный поток будет переключен на объездную дорогу горийских тоннелей.В период закрытия автодорожного тоннеля в направлении Тбилиси-Сенаки транспортный поток будет переключен на направление Сенаки-Тбилиси, а поток по тоннелю Сенаки-Тбилиси будет переброшен на объездную дорогу горийских тоннелей.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23943/40/239434078_110:0:1890:1335_1920x0_80_0_0_555fe6ac39284626587caf077c0398b7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог
На дорогах Грузии будут введены ограничения из-за ремонтных работ
22:15 29.08.2022 (обновлено: 22:29 29.08.2022)
Сразу два тоннеля будут закрыты на трассах международного значения ночью
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. В целях проведения профилактических работ в автомобильном тоннеле Чакви-Махинджаури, на 92-м км автодороги Сенаки-Поти-Сарпи, 30 августа с 03:00 до 06:00 будет ограничено движение всех видов транспорта, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
В указанный период транспортный поток будет переброшен по направлению тоннеля Батуми-Кобулети.
Также в целях проведения профилактических работ 30 августа будет запрещено движение с 00:00 до 03:00 в тоннеле Сенаки-Тбилиси и с 03:00 до 06:00 в тоннеле Тбилиси-Сенаки.
На период закрытия направления автодорожного тоннеля Сенаки-Тбилиси транспортный поток будет переключен на объездную дорогу горийских тоннелей.
В период закрытия автодорожного тоннеля в направлении Тбилиси-Сенаки транспортный поток будет переключен на направление Сенаки-Тбилиси, а поток по тоннелю Сенаки-Тбилиси будет переброшен на объездную дорогу горийских тоннелей.