https://sputnik-georgia.ru/20220829/pochemu-parom-poti-kavkaz-do-sikh-por-ne-zapuschen-269848634.html
Почему паром Поти-Кавказ до сих пор не запущен?
Почему паром Поти-Кавказ до сих пор не запущен?
Запуск паромного сообщения из порта Поти в порт Кавказ крайне важен для Армении. Он может стать временной заменой дороге через "Верхний Ларс" и позволить... 29.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-29T09:41+0400
2022-08-29T09:41+0400
2022-08-29T09:58+0400
армения
экономика
поти
потийский порт
паромная переправа
грузия
грузино-армянские отношения
колумнисты
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Паром Поти-Кавказ должен был заработать 15 июня, однако дату не раз откладывали. Министр экономики Армении Ваан Керобян заявил, что дело в антироссийских санкциях. Портом Поти управляет голландская дочка APM Terminals, которая должна была выдать разрешение, но до сих пор этого не сделала.Спустя полтора месяца, в начале августа, министр вновь анонсировал запуск парома в ближайшее время и обещал в течение нескольких дней опубликовать расписание рейсов. Однако ни того, ни другого пока не произошло, пишет колумнист Sputnik Армения Лаура Саркисян.В ответ на запрос Sputnik Армения в Минэкономики 23 августа сообщили, что не располагают информацией о сроках начала работы паромного сообщения. Выяснилось, кроме выдачи разрешения на перевозку, в Армении также есть нерешенные вопросы. А именно – Минэкономики еще не заключило соглашение с оператором парома – местной логистической компанией C&M International.Почему паром так важен?Маршрут по направлению Поти-Кавказ считается одним из семи альтернативных дорог через МАПП "Верхний Ларс".Дело в том, что путь через Военно-грузинскую дорогу периодически закрывается в зимнее время из-за непогоды. Беспрецедентной выдалась ситуация этим летом, когда несколько тысяч большегрузов застряли в многокилометровых очередях на территории Грузии.В тот же период активизировалась тема поиска альтернативных маршрутов. Государство пообещало субсидии бизнесу за паромные расходы в первые полгода, взяв на себя обязательства за каждый рейс платить $120 тысяч. Паром вместимостью 50 грузовиков и 40 вагонов должен был курсировать дважды в неделю.Предполагалось, что грузы из Армении по ж/д или же на фурах дойдут до порта Поти, оттуда контейнерами на паромах до российского порта Кавказ и в другие города РФ. Паромом должны были в первую очередь воспользоваться экспортеры фруктов и овощей, у которых с июня резко увеличились сезонные перевозки в Россию.Но все это на словах, а на деле...Паром вместо Ларса?По факту, паром не может стать достойной альтернативой Ларсу по ряду причин. Мультимодальный тип перевозок (фура или ж/д - паром - фура или ж/д) – слишком затратный как по времени, так и стоимости. На фоне пандемии перевозки морем подорожали в разы, и эта тенденция продолжается до сих пор. Кроме того, в этом маршруте задействовано слишком много транспортных средств.Поэтому есть опасения, что паром станет невыгоден, как только государство перестанет субсидировать перевозки.Строительство тоннеля на Военно-Грузинской дороге продолжается >>Ситуация может измениться по факту после строительства Грузией объездной дороги Квешети-Коби. Это самый сложный и опасный участок Коби-Гудаури автомобильной трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс, который и закрывается в зимнее время. Проект будет завершен к 2024 году и должен обеспечить бесперебойное движение из Грузии к границе РФ.Реальной же альтернативой Ларсу по прежнему остается запуск транспортных путей через Южную Осетию и Абхазию, которые закрыты по политическим соображениям.
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армения, экономика, поти, потийский порт, паромная переправа, грузия, грузино-армянские отношения, колумнисты
армения, экономика, поти, потийский порт, паромная переправа, грузия, грузино-армянские отношения, колумнисты
Почему паром Поти-Кавказ до сих пор не запущен?
09:41 29.08.2022 (обновлено: 09:58 29.08.2022)
Запуск паромного сообщения из порта Поти в порт Кавказ крайне важен для Армении. Он может стать временной заменой дороге через "Верхний Ларс" и позволить перевозчикам доставить товары из Армении в Россию
Паром Поти-Кавказ должен был заработать 15 июня, однако дату не раз откладывали. Министр экономики Армении Ваан Керобян заявил, что дело в антироссийских санкциях. Портом Поти управляет голландская дочка APM Terminals, которая должна была выдать разрешение, но до сих пор этого не сделала.
Спустя полтора месяца, в начале августа, министр вновь анонсировал запуск парома в ближайшее время и обещал в течение нескольких дней опубликовать расписание рейсов. Однако ни того, ни другого пока не произошло, пишет колумнист Sputnik Армения
Лаура Саркисян.
В ответ на запрос Sputnik Армения в Минэкономики 23 августа сообщили, что не располагают информацией о сроках начала работы паромного сообщения. Выяснилось, кроме выдачи разрешения на перевозку, в Армении также есть нерешенные вопросы. А именно – Минэкономики еще не заключило соглашение с оператором парома – местной логистической компанией C&M International.
Почему паром так важен?
Маршрут по направлению Поти-Кавказ считается одним из семи альтернативных дорог через МАПП "Верхний Ларс".
Дело в том, что путь через Военно-грузинскую дорогу периодически закрывается в зимнее время из-за непогоды. Беспрецедентной выдалась ситуация этим летом, когда несколько тысяч большегрузов застряли в многокилометровых очередях на территории Грузии.
В тот же период активизировалась тема поиска альтернативных маршрутов. Государство пообещало субсидии бизнесу за паромные расходы в первые полгода, взяв на себя обязательства за каждый рейс платить $120 тысяч. Паром вместимостью 50 грузовиков и 40 вагонов должен был курсировать дважды в неделю.
Предполагалось, что грузы из Армении по ж/д или же на фурах дойдут до порта Поти, оттуда контейнерами на паромах до российского порта Кавказ и в другие города РФ. Паромом должны были в первую очередь воспользоваться экспортеры фруктов и овощей, у которых с июня резко увеличились сезонные перевозки в Россию.
Но все это на словах, а на деле...
Паром вместо Ларса?
По факту, паром не может стать достойной альтернативой Ларсу по ряду причин. Мультимодальный тип перевозок (фура или ж/д - паром - фура или ж/д) – слишком затратный как по времени, так и стоимости. На фоне пандемии перевозки морем подорожали в разы, и эта тенденция продолжается до сих пор. Кроме того, в этом маршруте задействовано слишком много транспортных средств.
Поэтому есть опасения, что паром станет невыгоден, как только государство перестанет субсидировать перевозки.
Ситуация может измениться по факту после строительства Грузией объездной дороги Квешети-Коби. Это самый сложный и опасный участок Коби-Гудаури автомобильной трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс, который и закрывается в зимнее время. Проект будет завершен к 2024 году и должен обеспечить бесперебойное движение из Грузии к границе РФ.
Реальной же альтернативой Ларсу по прежнему остается запуск транспортных путей через Южную Осетию и Абхазию, которые закрыты по политическим соображениям.