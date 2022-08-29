https://sputnik-georgia.ru/20220829/pochemu-parom-poti-kavkaz-do-sikh-por-ne-zapuschen-269848634.html

Почему паром Поти-Кавказ до сих пор не запущен?

Почему паром Поти-Кавказ до сих пор не запущен?

Запуск паромного сообщения из порта Поти в порт Кавказ крайне важен для Армении. Он может стать временной заменой дороге через "Верхний Ларс" и позволить... 29.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-29T09:41+0400

2022-08-29T09:41+0400

2022-08-29T09:58+0400

армения

экономика

поти

потийский порт

паромная переправа

грузия

грузино-армянские отношения

колумнисты

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Паром Поти-Кавказ должен был заработать 15 июня, однако дату не раз откладывали. Министр экономики Армении Ваан Керобян заявил, что дело в антироссийских санкциях. Портом Поти управляет голландская дочка APM Terminals, которая должна была выдать разрешение, но до сих пор этого не сделала.Спустя полтора месяца, в начале августа, министр вновь анонсировал запуск парома в ближайшее время и обещал в течение нескольких дней опубликовать расписание рейсов. Однако ни того, ни другого пока не произошло, пишет колумнист Sputnik Армения Лаура Саркисян.В ответ на запрос Sputnik Армения в Минэкономики 23 августа сообщили, что не располагают информацией о сроках начала работы паромного сообщения. Выяснилось, кроме выдачи разрешения на перевозку, в Армении также есть нерешенные вопросы. А именно – Минэкономики еще не заключило соглашение с оператором парома – местной логистической компанией C&M International.Почему паром так важен?Маршрут по направлению Поти-Кавказ считается одним из семи альтернативных дорог через МАПП "Верхний Ларс".Дело в том, что путь через Военно-грузинскую дорогу периодически закрывается в зимнее время из-за непогоды. Беспрецедентной выдалась ситуация этим летом, когда несколько тысяч большегрузов застряли в многокилометровых очередях на территории Грузии.В тот же период активизировалась тема поиска альтернативных маршрутов. Государство пообещало субсидии бизнесу за паромные расходы в первые полгода, взяв на себя обязательства за каждый рейс платить $120 тысяч. Паром вместимостью 50 грузовиков и 40 вагонов должен был курсировать дважды в неделю.Предполагалось, что грузы из Армении по ж/д или же на фурах дойдут до порта Поти, оттуда контейнерами на паромах до российского порта Кавказ и в другие города РФ. Паромом должны были в первую очередь воспользоваться экспортеры фруктов и овощей, у которых с июня резко увеличились сезонные перевозки в Россию.Но все это на словах, а на деле...Паром вместо Ларса?По факту, паром не может стать достойной альтернативой Ларсу по ряду причин. Мультимодальный тип перевозок (фура или ж/д - паром - фура или ж/д) – слишком затратный как по времени, так и стоимости. На фоне пандемии перевозки морем подорожали в разы, и эта тенденция продолжается до сих пор. Кроме того, в этом маршруте задействовано слишком много транспортных средств.Поэтому есть опасения, что паром станет невыгоден, как только государство перестанет субсидировать перевозки.Строительство тоннеля на Военно-Грузинской дороге продолжается >>Ситуация может измениться по факту после строительства Грузией объездной дороги Квешети-Коби. Это самый сложный и опасный участок Коби-Гудаури автомобильной трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс, который и закрывается в зимнее время. Проект будет завершен к 2024 году и должен обеспечить бесперебойное движение из Грузии к границе РФ.Реальной же альтернативой Ларсу по прежнему остается запуск транспортных путей через Южную Осетию и Абхазию, которые закрыты по политическим соображениям.

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армения, экономика, поти, потийский порт, паромная переправа, грузия, грузино-армянские отношения, колумнисты