https://sputnik-georgia.ru/20220829/tri-novykh-vertoleta-vzamen-starogo---premer-gruzii-ob-obnovlenii-aviaparka-269872000.html

Три новых вертолета взамен старого - премьер Грузии об обновлении авиапарка

Три новых вертолета взамен старого - премьер Грузии об обновлении авиапарка

Премьер опроверг информацию об использовании дорогого вертолета в спасательных операциях 29.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-29T16:54+0400

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2022-08-29T17:08+0400

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение продать старый и дорогой вертолет, приобретенный во время предыдущей власти, а на вырученные деньги купить три новых, которые пригодятся во время спасательных операций, заявил премьер-министр Гарибашвили в начале заседания правительства.В конце июля в Гудаури разбился вертолет Пограничной полиции МВД Грузии. Погибли восемь человек, находившихся на борту. А с середины августа в Боржомском ущелье и других районах Грузии из-за засушливой погоды полыхают пожары, к тушению привлекли авиацию. Из-за нехватки своих ресурсов на помощь Грузии прибыли турецкие самолеты."У государства есть один дорогостоящий, так сказать, предназначенный для роскоши вертолет, который был куплен при предыдущем правительстве, для бывшего президента, и за него заплатили десятки миллионов евро... Мы приняли решение, что мы сейчас отдадим этот вертолет обратно его производителю, то есть продадим, а взамен купим три новых вертолета", - сказал Гарибашвили.Что стало причиной крушения вертолета МВД в Гудаури? Мнение эксперта >>Премьер опроверг слухи о том, что дорогой вертолет, приобретенный для экс-президента Саакашвили, использовался в спасательных операциях."Здесь я хотел бы подчеркнуть, что, несмотря на спекуляции, что этот вертолет используется в спасательных операциях, это все ложь, друзья", - сказал Гарибашвили.По словам премьер-министра, МВД активно работает над приобретением новых вертолетов. Ведутся переговоры. В процесс вовлечен Минфин Грузии.

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грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили, вертолеты, мвд грузии