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Умопомрачительные счета – что Джонсон пообещал британцам

Умопомрачительные счета – что Джонсон пообещал британцам

Уходящий в отставку Борис Джонсон обещает, что его преемник объявит о новых мерах финансовой поддержки сограждан 29.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-29T10:02+0400

2022-08-29T10:02+0400

2022-08-29T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что последующие месяцы будут тяжелыми для британцев, а счета за электроэнергию – умопомрачительными.По мнению Джонсона, начало спецоперации России на Украине испугало энергетические рынки. Однако он утверждает, что впоследствии Британия выйдет из кризиса более сильной и процветающей.Уходящий в отставку премьер обещает, что его преемник объявит о новых мерах финансовой поддержки сограждан.Оптовая цена электроэнергии рекордно растет в Европе >>Ранее британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80% с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма счета для британцев может стать больше на 1 578 фунтов стерлингов, или на 80%. Предыдущий порог цен на энергию составлял 1971 фунт. Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьера Соединенного Королевства принять новые меры для борьбы с ростом цен.

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в мире, новости, политика, экономика, европа, электроэнергия, тарифы на электроэнергию, великобритания, борис джонсон, обострение ситуации вокруг украины 2022