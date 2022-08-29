https://sputnik-georgia.ru/20220829/v-gruzii-namereny-razvivat-turizm-dlya-lits-s-ovz-269858081.html

В Грузии намерены развивать туризм для лиц с ОВЗ

В Грузии намерены развивать туризм для лиц с ОВЗ

После обучения на тренингах все участники получат сертификат от Администрации туризма 29.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-29T13:24+0400

2022-08-29T13:24+0400

2022-08-29T13:24+0400

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Национальная администрация туризма министерства экономики и устойчивого развития Грузии запускает новый проект по продвижению внутреннего туризма и повышению качества обслуживания для лиц с ОВЗ, сообщает пресс-служба ведомства.Какими госуслугами могут пользоваться лица с ОВЗ в Грузии? >>>По информации администрации туризма, проект на данном этапе включает в себя ряд тренингов – "Туристические услуги для лиц с ограниченными возможностями – сервис и безопасность".Темы тренингов:Как поясняют в ведомстве, тренинги предназначены для объектов размещения и общественного питания, туристических агентств и гидов. В проекте также могут принять участие желающие работать в этом секторе.Тренинги пройдут в Тбилиси, Телави, Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Боржоми, Цхалтубо, пос. Степанцминда, Местия, Багдати, Амбролаури, Они, Озургети и Гори. Однодневные тренинги начнутся с 31 августа и в городе Телави.После обучения все участники получат сертификат от Администрации туризма. Для регистрации нужно написать по указанному организаторами адресу электронной почты – a.aroshidze@gnta.ge.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, туризм, новости, лица с овз, люди с овз, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм