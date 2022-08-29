https://sputnik-georgia.ru/20220829/v-gruzii-namereny-razvivat-turizm-dlya-lits-s-ovz-269858081.html
В Грузии намерены развивать туризм для лиц с ОВЗ
В Грузии намерены развивать туризм для лиц с ОВЗ
После обучения на тренингах все участники получат сертификат от Администрации туризма 29.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-29T13:24+0400
2022-08-29T13:24+0400
2022-08-29T13:24+0400
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Национальная администрация туризма министерства экономики и устойчивого развития Грузии запускает новый проект по продвижению внутреннего туризма и повышению качества обслуживания для лиц с ОВЗ, сообщает пресс-служба ведомства.Какими госуслугами могут пользоваться лица с ОВЗ в Грузии? >>>По информации администрации туризма, проект на данном этапе включает в себя ряд тренингов – "Туристические услуги для лиц с ограниченными возможностями – сервис и безопасность".Темы тренингов:Как поясняют в ведомстве, тренинги предназначены для объектов размещения и общественного питания, туристических агентств и гидов. В проекте также могут принять участие желающие работать в этом секторе.Тренинги пройдут в Тбилиси, Телави, Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Боржоми, Цхалтубо, пос. Степанцминда, Местия, Багдати, Амбролаури, Они, Озургети и Гори. Однодневные тренинги начнутся с 31 августа и в городе Телави.После обучения все участники получат сертификат от Администрации туризма. Для регистрации нужно написать по указанному организаторами адресу электронной почты – a.aroshidze@gnta.ge.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, туризм, новости, лица с овз, люди с овз, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм
грузия, туризм, новости, лица с овз, люди с овз, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм
В Грузии намерены развивать туризм для лиц с ОВЗ
После обучения на тренингах все участники получат сертификат от Администрации туризма
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Национальная администрация туризма министерства экономики и устойчивого развития Грузии запускает новый проект по продвижению внутреннего туризма и повышению качества обслуживания для лиц с ОВЗ, сообщает пресс-служба ведомства.
По информации администрации туризма, проект на данном этапе включает в себя ряд тренингов – "Туристические услуги для лиц с ограниченными возможностями – сервис и безопасность".
1.
Международный стандарт "Инклюзивный туризм и ISO 21902:2021. Туризм и связанные с ним сервисы. Инклюзивный туризм для всех – требования и рекомендации 2021-07";
2.
Обеспечение доступности и безопасности инфраструктуры и услуг для людей с ограниченными возможностями – универсальный дизайн, международные и национальные стандарты доступности;
3.
Вызовы инклюзивного туризма в Грузии и мировой опыт;
4.
Для лиц, занятых в сфере туризма и услуг – этика, правильное общение и терминология отношений с инвалидами.
Как поясняют в ведомстве, тренинги предназначены для объектов размещения и общественного питания, туристических агентств и гидов. В проекте также могут принять участие желающие работать в этом секторе.
Тренинги пройдут в Тбилиси, Телави, Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Боржоми, Цхалтубо, пос. Степанцминда, Местия, Багдати, Амбролаури, Они, Озургети и Гори. Однодневные тренинги начнутся с 31 августа и в городе Телави.
После обучения все участники получат сертификат от Администрации туризма. Для регистрации нужно написать по указанному организаторами адресу электронной почты – a.aroshidze@gnta.ge.