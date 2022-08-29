https://sputnik-georgia.ru/20220829/vengriya-namerena-prisoedinitsya-k-proektu-postavok-elektroenergii-s-yuzhnogo-kavkaza-269846970.html

Венгрия намерена присоединиться к проекту поставок электроэнергии с Южного Кавказа

Венгрия намерена присоединиться к проекту поставок электроэнергии с Южного Кавказа

Азербайджан будет производить большое количество "зеленой" электроэнергии, которая будет поставляться в Грузию, а оттуда в Румынию по подводному кабелю 29.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-29T07:31+0400

2022-08-29T07:31+0400

2022-08-29T08:06+0400

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Венгрия планирует подключиться к поставкам "зеленой" электроэнергии из Азербайджана, написал в соцсетях министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто.По его словам, нынешняя ситуация ясно показывает важность изучения новых источников энергии и их интеграции в предложение. Важным партнером в этом отношении является Азербайджан, сказал глава МИД Венгрии.Сиярто сообщил, что Азербайджан будет поставлять энергию в Грузию, а оттуда по Черному морю в Румынию, передает Sputnik Азербайджан.Венгерский министр отметил, что у него состоялся телефонный разговор с главой Минэнерго Азербайджана Парвизом Шахбазовым, в ходе которого стороны пришли к соглашению по поставкам электроэнергии."Азербайджан будет производить большое количество "зеленой" электроэнергии, которая будет поставляться в Грузию, а оттуда в Румынию по подводному кабелю. И сегодня мы договорились, что Венгрия присоединится к этому масштабному плану, так как для того, чтобы проект получил поддержку ЕС, необходимо участие как минимум двух стран-участниц. Таким образом, в нашу страну можно транспортировать "зеленую" электроэнергию, частично для собственного использования, а частично в качестве транзита", – сказал Сиярто.По его словам, этот проект может быть реализован за три-четыре года. Проект, с одной стороны, внес бы большой вклад в обеспечение энергообеспечения Венгрии, а с другой стороны, приблизил бы страну к целям по углеродной нейтральности.Проект поставок электричества в ЕСАзербайджан и Румыния уже некоторое время обсуждают проект прокладки подводного оптоволоконного кабеля через Азербайджан и Грузию в Румынию по дну Черного моря.В начале апреля министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и члены миссии Всемирного банка (ВБ) обсудили проект подводной передачи энергии через Черное море и проекта цифровой связи между Азербайджаном, Грузией и Румынией для будущей транспортировки "зеленой" электроэнергии.

https://sputnik-georgia.ru/20211218/gruziyu-i-rumyniyu-svyazhet-podvodnyy-elektrokabel-262955670.html

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